LA PROTESTAMESTRE «Noi non molliamo ma non so come andrà a finire, è una lotta tra fratelli, concittadini: lavoratori, imprese e istituzioni da una parte a difendersi, e ambientalisti dall'altra ad attaccarli, prima per le navi da crociera ed ora anche per il porto commerciale e industriale». Toni Cappiello è in pensione da segretario Cgil dei Trasporti ma è stato richiamato in servizio per dare una mano perché la situazione è davvero grave. E ieri mattina il fatto che tutti, lavoratori, imprenditori, autorità, istituzioni locali si...