LA PROTESTA

MESTRE Il virus è attivissimo, la paura per le varianti alta, i contagi sempre elevati (ieri di nuovo attorno al 15% il tasso di positività rispetto ai tamponi), con il Veneto sempre pericolosamente maglia nera, e il caos è alle stelle. E nessuno nega l'evidenza, ci mancherebbe. E nemmeno che altrove le cose vadano persino peggio ma - è la lamentela che arriva da ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie nel resto d'Europa almeno c'è più chiarezza. Qui da noi si cerca di barcamenarsi e l'idea di offrire tutti gli spiragli possibili al commercio è magari anche nobile, solo che certe attività non possono funzionare a singhiozzo. «Purtroppo non hanno idea di come funziona il nostro mestiere» è in sostanza il pensiero di gran parte degli operatori del settore. Senza contare l'ansia e la rabbia per il pesante ritardo dei ristori promessi.

LA TREGUA

Così, i due giorni di possibile apertura (ieri e oggi) hanno diviso il mondo della ristorazione - prima del nuovo fine settimana di stop e in attesa di nuove ordinanze - fra chi si è affrettato a rimettersi in moto, accendendo i fuochi e riempiendo nuovamente di tavolini i plateatici, e chi ha preferito restare fermo, aspettando notizie, buone o cattive che siano, in vista delle prossime settimane. E se per bar e pasticcerie l'apertura a intermittenza, per quanto fastidiosa, è comunque in qualche modo attuabile, e anche le pizzerie sono abbastanza flessibili, per i ristoranti le aperture di tanto in tanto sono complicate, spesso impossibili, in molti casi dannose. E a Venezia, per dire, molto più che altrove.

Magari possono funzionare per chi, come ad esempio Riccardo Volpe, patron dell'Osteria Contemporanea, a due passi da campo Santi Apostoli, ha una struttura piccola e agile: «Noi siamo in tre, ieri eravamo aperti a pranzo e abbiamo fatto il pieno, con clientela locale, e anche oggi ci saremo. Certo, ho dovuto spendere 500 euro al mercato del pesce a Rialto, perché i miei clienti si aspettano certe cose e non posso deluderli. Tenere aperto in queste condizioni è un costo, se va bene andiamo in pari, ma io vedo la mia attività anche come una missione per contribuire a tenere in vita una città altrimenti morta».

Il tema della Venezia così spenta e triste come neanche Aznavour avrebbe potuto immaginare, affiora anche nelle parole di Eligio Paties, storico titolare dell'altrettanto storico Do Forni, a San Marco: «Il ristorante dice - non è una fisarmonica, aprire e chiudere una struttura come la nostra non esiste. Non è tanto una questione economica, io sono anche disposto a rimetterci, ma è un problema di organizzazione del lavoro, di forniture. Purtroppo poi la realtà veneziana è unica al mondo e dovrebbe venire trattata come tale, con una Legge speciale in tempo di pandemia. Ad esempio con una deroga sulla questione delle aperture: c'è così poca gente in giro che consentire di tenere aperti i locali a pranzo e almeno fino alle 18, non comprometterebbe la questione sanitaria e aiuterebbe a dare un po' di luce in un contesto decisamente malinconico. Detto questo, credo che un'altra questione da porre sia quella dei comportamenti, sia dei cittadini sia degli stessi ristoratori. Ci sono troppe leggerezze, troppa gente che sgarra, e sanzionare un'attività che non rispetta le regole con 400 euro è inutile. Servono più controlli e pene pecuniarie pesanti per chi sgarra».

La pensa così anche Claudio Zanette, proprietario della gelateria-pasticceria Chocolat a Mestre, il quale non ce l'ha solo con la politica («Sarebbe bello se smettessero di litigare fra di loro e concentrassero tutte le forze sui problemi della gente») ma se la prende anche con l'irresponsabilità dei cittadini che alla lunga vanifica il sacrificio di molti: «Vedo gente camminare come zombie nonostante i negozi siano chiusi. Ma non ci sono controlli, non fermano nessuno. Chi si abbassa la mascherina soffia sul fuoco della pandemia e allontana l'uscita dal tunnel, mentre gli aiuti promessi non si vedono. Ci hanno dato la possibilità di indebitarci fino al collo, questo sì».

IN TERRAFERMA

Anche in provincia, il trend è più o meno lo stesso, e ad aspettare tempi migliori sono soprattutto il ristoranti di un certo livello. Un esempio per tutti il San Martino, di Rio San Martino di Scorzè, una stella Michelin: «Aprire ieri e oggi dopo 10 giorni di chiusura sarebbe stata una follia dal punto di vista economico dice Raffaele Ros, chef e patron - Avremmo dovuto rifornire il ristorante col rischio poi di vederci chiusi di nuovo da lunedì e per chissà quanto. E dire che i fornitori ci verrebbero incontro, c'è chi addirittura è disposto ad offrirci i prodotti senza esigere pagamenti, ma poi della merce cosa ne facciamo? Aspettiamo e poi decideremo. Al nostro lavoro serve chiarezza e continuità, altrimenti tanto vale tenere chiuso. Anche per un mese di fila, basta che ce lo dicano».

RABBIA A CHIOGGIA

Uno stato d'animo condiviso. «Aprire giovedì e venerdì, per poi richiudere sabato e domenica? È assurdo, meglio tenere chiuso». Paola Camuffo, del ristorante La Sgura ed esponente del gruppo Esercenti e commercianti Chioggia, che hanno affisso un volantino di protesta, si sente presa in giro. «Le aperture a singhiozzo, i codici con i colori che cambiano, la sovrapposizione di norme statali, regionali e comunali, l'ansia per il prossimo Dpcm che dovrà uscire, ci impediscono di organizzare il nostro lavoro». Qualcuno ci ha provato, per esempio, assumendo vigilantes che filtrassero gli ingressi ai tavoli, quando si liberavano (a Chioggia due persone per tavolo, per ordinanza del sindaco, altrove quattro per decreto di Zaia) sulla base di prenotazioni telefoniche. «In pratica si è rivelato impossibile - dice la Camuffo come pure l'asporto non può funzionare per la maggior parte della clientela». Che cosa chiedono, allora, esercenti e ristoratori? «Il Governo deve intervenire sulle spese fisse: i canoni, le bollette, i pagamenti, non offrirci illusorie possibilità di reddito che non funzionano e, oltretutto, sono confinate nei giorni in cui si lavora meno». Una situazione che risente anche dei problemi tradizionali della città, come il rapporto tra commercio fisso e ambulante. «Ieri - osserva la Camuffo si è svolto il mercato cittadino, il zioba. Nulla da ridire sul diritto degli ambulanti di esercitare il loro lavoro. Ma, ancora una volta, il mercato è andato ad occupare i plateatici dei locali. Quei plateatici che sono stati aumentati gratuitamente, ma che non sono stati utilizzati quando eravamo zona rossa e ci vengono tolti per le bancarelle ora che c'è la zona gialla: in queste condizioni non si può lavorare e tanto vale tenere chiuso».

Claudio De Min

(ha collaborato Diego Degan)

