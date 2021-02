LA PROTESTA

MESTRE Dire che ci speravano è poco. Nei sei Centri don Vecchi di Mestre erano praticamente sicuri che sarebbero arrivati i vaccini per gli oltre 500 ospiti delle strutture. E invece, non essendo riconosciuti come casa di riposo, gli anziani dovranno andare a vaccinarsi al Distretto di Favaro, chiamati anno per anno partendo dagli ottantenni. Una scelta obbligata per l'Ulss 3, ma che non è affatto andata giù ai responsabili della struttura.

DELUSIONE E RABBIA

«Ci aspettavamo che l'Ulss riconoscesse questa realtà di vita comune, di età avanzata, di esposizione al virus, di servizio al bene della città - commenta amaramente don Gianni Antoniazzi, presidente della Fondazione Carpinetum che gestisce i Don Vecchi -. Avendo cominciato a novembre a domandare attenzione, speravamo che i nostri residenti potessero ricevere il vaccino. Non è andata così». Don Armando Trevisiol, fondatore dei Centri, è ancora più diretto: «Sono arrivate le prime lettere di convocazione solo per gli ottantenni... di questo passo non si sa quando finiremo con le vaccinazioni!». Del resto, come ricorda Antoniazzi, «i Centri don Vecchi ospitano circa 500 persone con un'età media di 82,5 anni. Fin qui abbiamo implorato i residenti di usare ogni forma di precauzione. Molti si sono isolati da eremiti nel proprio appartamento». Ma anche i Don Vecchi hanno avuto le loro vittime da Covid: tre morti a fronte di soli sei contagiati proprio per le misure adottate. «Due volte il contagio è arrivato perché, nella prima ondata, due persone hanno continuato le terapie presso l'ospedale: dà lì hanno purtroppo preso il virus - ricorda don Gianni Antoniazzi -. Non ci siamo capiti sulle vaccinazioni? Forse chi guida le sorti non ha conosciuto la nostra realtà e l'ha valutata soltanto dai documenti. È l'inganno della burocrazia. E non aggiungo altro».

LA REPLICA

«Non c'è nessuna sottovalutazione, ma il rispetto dei percorsi stabiliti» è la risposta dell'Ulss 3 Serenissima che, dall'azienda sanitaria, spiegano essere stata da subito ribadita ai responsabili del Don Vecchi. «Agli ospiti della struttura mestrina viene data tutta l'attenzione possibile, ma nei limiti delle disposizioni vigenti - proseguono dall'Ulss -. Il Don Vecchi ospita persone autosufficienti e non è quindi rientrato nella prima fase vaccinale, quella in cui sono state messe in sicurezza tutte le Rsa, semplicemente perché non è una Residenza per anziani, ma una struttura con organizzazione ben differente. Nella seconda fase, in cui si è avviata la vaccinazione degli over 80 per anno di nascita, gli ospiti del Don Vecchi sono stati e saranno convocati via via come tutti gli altri anziani del territorio. Un percorso diverso e privilegiato per gli ospiti deI Centri don Vecchi non solo non è consentito, ma non sarebbe neppure rispettoso nei riguardi degli altri utenti anziani».

Fulvio Fenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA