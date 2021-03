LA PROTESTA

JESOLO La richieste di sostegno economico ma anche gli appelli per tornare a lavorare. Gli attacchi al governo e la bacchettata al governatore Luca Zaia.

Emergenza lavorativa, Jesolo scende in piazza. C'erano oltre 200 persone ieri sera in piazza Aurora per far sentire la loro voce e partecipare alla manifestazione che ha unito lavoratori stagionali e invisibili, ovvero quelle persone che da più di un anno sono escluse da ogni forma di sostegno.

Tra di loro anche rappresentanti del mondo imprenditoriale. E poi alcuni esponenti politici come l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo, i consiglieri comunali Christofer De Zotti e Verino Santin. Ma anche Roberto Dal Cin, vicepresidente di Confapi Venezia mentre durante gli interventi è stata letta anche una lettera di Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti. Tutti hanno esposto i cartelli lavoratori invisibili e hanno ribadito la necessità di ricevere un reddito e di tornare a lavorare. A vigilare, in modo discreto, le forze dell'ordine.

«Abbiamo deciso di scendere in piazza ha spiegato Hellen Grendene, portavoce degli Invisibili perché da più di un anno siamo senza aiuti e reddito. Nonostante gli appelli e le lettera inviate in tutta Italia continuiamo a non ricevere risposte. Siamo senza soldi, non sappiamo quando ripartirà la stagione. Al governo chiediamo di vaccinare e di riprendere a lavorare, quindi di dare un sostegno a prescindere dai codici Ateco».

Sulla stessa scia le parole di Sabina Bellina, rappresentante degli stagionali: «Abbiamo deciso di unirci per dare un segnale forte ha ribadito con noi ci sono anche commercianti e imprenditori: nessuno può più permettersi di rimanere in questo limbo.

Non abbiamo alcuna certezza, le uniche sono le chiuse. Con 200 euro al mese di Naspi non possiamo sopravvivere, alla faccia delle potenze di fuoco e degli annunci sugli aiuti. Chiediamo di tornare a lavorare, i protocolli sulla sicurezza ci sono, chi non li rispetta venga sanzionato, per pochi non possono rimetterci tutti».

ATTACCO

A chiudere gli interventi l'attacco al presidente Zaia, accolto tra gli applausi: «Nessuno di noi ha fatto ricreazione ha detto la rappresentante dei lavoratori quella battuta poteva essere risparmiata, non si dimostra in questo modo il sostegno a chi è in difficoltà». In piazza a dare la propria solidarietà anche Dennis Luca Montino, titolare del noto ristorante Perla Nera: «La mia presenza spiega vuole essere una forma di solidarietà nei confronti dei lavoratori e anche verso i miei collaboratori. Non dimentichiamo che la nostra categoria da un anno è completamente dimenticata e vessata». (g.bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA