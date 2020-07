LA PROTESTA

JESOLO «Chi attacca i locali ha una visione anti-imprenditoriale e una scarsa conoscenza della realtà economico-sociale di uno dei territori più importante della Regione, dal punto di vista sia finanziario che occupazionale». Le parole sono quelle di Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio che interviene a difesa dei locali del litorale dopo un periodo di forti tensioni tra risse, locali sanzionati e chiusi per aver servito alcol a minorenni.

Tra i riferimenti di Teso, c'è anche il prefetto di Venezia che nei giorni scorsi ha messo in discussione il ruolo di esercenti e locali. Soprattutto quelli del mondo della notte, da settimane al centro di aspre polemiche. «A Jesolo dice il delegato di Confcommercio non esiste un modello di sviluppo che ha al centro solo il guadagno facile e in breve tempo ma un eccezionale sistema aziendale, collaudato ed efficiente, costruito in decenni di lavoro da migliaia di imprenditori coraggiosi, che lavorano anche venti ore al giorno per garantire gli stipendi a decine di migliaia di famiglie e contribuiscono in maniera assai rilevante al gettito fiscale complessivamente generato nella provincia di Venezia».

DIFESA

Una difesa totale del comparto del divertimento e di tutto l'indotto. «Jesolo arrivava e tornerà ad avere a breve, ne siamo assolutamente convinti ribadisce Teso - ad oltre cinque milioni e mezzo di presenze, un numero pari ai residenti dell'intera regione Veneto, con punte di quattrocentomila arrivi nei soli weekend end, ossia il doppio dei residenti di una città come Padova e cinque volte quelli di Mestre: vogliamo valutare i rispettivi tassi di criminalità ed episodi violenti, in proporzione anche al numero di effettivi delle forze dell'ordine presenti? In questo momento di gravissima crisi economica, in cui gli imprenditori stanno dando il meglio di sé per garantire lavoro e vita dignitosa a centinaia di migliaia di persone, anche anticipando gli stipendi di giugno e luglio ai dipendenti in difficoltà, pensare di chiudere la città alle 22 è semplicemente insensato». Semmai, ad essere sollecitata, è una maggiore presenza di forze dell'ordine.

«PIÙ CONTROLLI»

«Noi non abbiamo bisogno di balie, né di prediche conclude il delegato di Confcommercio ma chi si deve occupare dell'ordine pubblico faccia quanto di sua competenza. Ben vengano, quindi, le forze dell'ordine in piazza Mazzini. Ma perché sono comparse solo dopo l'ormai tristemente famosa rissa notturna del 21 giugno? L'imprenditore ha il dovere di controllare quanto accade dentro la propria azienda e se somministra alcol a chi è già ubriaco o a minorenni va sanzionato pesantemente. E se ci sono prove che il locale è frequentato da pregiudicati o è pericoloso per l'ordine pubblico, gli si imponga la chiusura. Ma quanto accade su area pubblica, è compito esclusivo dell'autorità di pubblica sicurezza vigilare, prevenire e reprimere il crimine».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

