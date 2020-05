LA PROTESTA

Hanno consegnato le chiavi delle loro attività al Comune, lasciandole sulle scale del Municipio. Nuova protesta a Eraclea. Dopo quella della scorsa settimana in piazza Dancalia, venerdì sera un cinquantina di Partite Iva hanno manifestato in modo spontaneo in piazza Garibaldi. A scendere in strada sono stati commercianti, albergatori, artigiani e lavoratori stagionali. Tutti imprenditori che avrebbero dovuto iniziare già da due mesi il loro lavoro e che invece si ritrovano con le attività ancora chiuse e senza alcuna certezza. Mascherina in volto, tutti distanziati, ancora una volta hanno lanciato un chiaro messaggio chiedendo di poter riaprire i loro esercizi. Un appello reso ancora più evidenti con i soliti striscioni di protesta.

«Chiediamo di essere messi nelle condizioni di lavorare hanno ribadito i manifestanti per due mesi siamo rimasti a casa, rispettando quanto ci veniva detto. Ora è arrivato il momento di riprendere la nostra vita e di tornare al lavoro. Chiediamo regole indicazioni certe per riaprire, non possiamo continuare a non avere risposte e non possiamo aspettare ancora. Chiediamo aiuto allo Stato, per aiutare le imprese servono finanziamenti a fondo perduto e non mutui con le banche».

Ad essere ribadita è stata anche la richiesta di aiuto da parte del Comune, soprattutto per quanto riguarda la sospensione delle tasse locali. Ed anche per questo i manifestanti, prima di concludere la loro protesta, hanno lasciato le loro chiavi all'ingresso del Municipio. Un modo per ribadire la richiesta di sostegno da parte delle istituzioni. Nei giorni scorsi il commissario prefettizio Giuseppe Vivola ha spiegato che il Comune ha approvato due delibere per rinviare al 30 settembre i pagamenti di diversi contributi comunali.

G.Bab.

