LA PROTESTA

GONARS Si è interrotto a Bologna il viaggio del sindaco di Gonars Ivan Boemo verso Palazzo Chigi. Nella tarda mattinata di ieri il primo cittadino alle prese con i rintracci di migranti minori non accompagnati, già autore nei giorni scorsi di uno sfogo contro il Governo che lascia soli i comuni nell'emergenza dei richiedenti asilo, aveva deciso di caricare sul furgone della protezione civile i cinque giovani del Bangladesh ritrovati sul territorio comunale nelle ultime 24 ore. Un gesto simbolico per richiamare il Governo alla necessità di una soluzione sulla questione migranti l'aveva definito Boemo, accompagnato nel viaggio dal comandante della polizia locale. Poi durante il tragitto è stato contattato al telefono dal prefetto di Udine, Angelo Ciuni, il quale gli ha riferito che il referente del Viminale, Michele di Bari, si stava impegnando nel trovare una soluzione di accoglienza a Bologna. Siccome la priorità è la loro salute, va bene ha risposto il sindaco, spiegando poi che per quanto riguarda l'aspetto politico, il Ministero degli Interni tramite anche l'intervento di Maurizio Gasparri, mi ha dato la possibilità di un incontro con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, appena rientrerà dall'estero. E' da tre giorni - aggiunge - che non dormo perché ogni sera arrivano giovani migranti sul territorio. Domenica abbiamo deciso di fare monitoraggi con l'aiuto della cittadinanza ma i migranti sono stati lasciati in autostrada. I cinque giovani, rintracciati dalla Polstrada nella notte tra domenica e lunedì, alle 3 e 30 circa, nella zona del cantiere della terza corsia sono affidati al primo cittadino. E siccome non ci sono strutture per ospitarli e ci tengo alla loro salute, ho ritenuto di portarli verso Roma. In questo momento, conclude, il problema non è l'immigrazione, ma la salute. Ho l'obbligo di tutelare la salute pubblica dei miei cittadini.

L'ATTACCO DA PALMANOVA

Quando si fa il sindaco bisogna saper affrontare i problemi, non strumentalizzarli e scaricarli sugli altri. Così è troppo facile. Nessuno lo ha costretto a candidarsi e gestire un comune, ma se lo fai, devi farlo dando l'esempio, nel rispetto nelle istituzioni e con senso di responsabilità. Così il sindaco di Palmanova, Francesco Martines, rivolgendosi al collega Boemo. A Palmanova ci rimbocchiamo le maniche e assieme al fondamentale aiuto della CRI gestiamo il problema, per la salute di questi ragazzi che vengono da situazioni difficili e di sofferenza e per non creare problemi di sicurezza alle nostre comunità. Altri, come il Sindaco di Gonars sfruttano la situazione per suscitare clamore, smistando agli altri comuni i migranti senza affrontare nel concreto il problema, riuscendo solo nell'intento di diffondere paure e senso di insicurezza nella gente. Martines ieri ha visitato la sede della Cri locale, con l'obiettivo di accertarsi della condizioni di salute dei venti ragazzi migranti qui ospitati, ovvero quelli rintracciati nei giorni scorsi sempre a Gonars. Tutti sono stati testati e i tamponi risultano negativi. Quindi nessun pericolo per la comunità, nessun possibile contagio. Vorrei quindi tranquillizzare l'allarmista Boemo, così impegnato nel suo viaggio verso Roma, ora rinviato. Anche Palmanova è al centro delle rotte migratorie, non solo i comuni governati dal centro destra e della Lega. A Roma, a parlare con il Ministro dell'interno verrò anche io, portando l'esempio di Palmanova come città accogliente e dove il problema immigrazione è stato gestito con rispetto, sicurezza e capacità gestionali. Per quattro anni abbiamo ospitato 47 migranti, senza alcun problema sanitario o di sicurezza.

