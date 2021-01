LA PROTESTA

E' stato un assedio pacifico alla sede della Protezione Civile di Marghera quello organizzato ieri mattina dal comitato Priorità alla Scuola del Veneto, dagli Studenti Medi del Nordest e da altri gruppi di mamme, studenti ed insegnanti provenienti da tutta la Regione, per chiedere al Governatore Zaia di garantire una ripresa certa, duratura e in sicurezza delle scuole superiori, la cui riapertura in Veneto è fissata per lunedì primo febbraio al 50% e con incombente la spada di Damocle di un immediato ritorno alla didattica a distanza nel caso ci fosse una ripresa dei contagi.

PROTOCOLLI

Nel mirino dei manifestanti, una settantina in tutto, che ieri si sono fatti sentire a gran voce arrivando a disturbare la consueta conferenza stampa del Governatore del Veneto, ci sono anche gli ultimi protocolli sanitari stabiliti dalla Regione Veneto, in base ai quali è sufficiente la presenza in aula di un solo alunno risultato positivo al Covid per mettere dieci giorni in quarantena l'intera classe e che non prevedono la possibilità di effettuare tempestivamente i tamponi rapidi, come richiesto da studenti a dicenti , permettendo così la permanenza in aula a tutti gli studenti non contagiati.

«Abbiamo alle porte un rientro a scuola in presenza al 50% e che potrebbe interrompersi subito, che è come riproporre lo stesso meccanismo che ha funzionato fino ad oggi quando ogni scuola si è dovuta organizzare per conto proprio - sottolinea Maria Mingardi portavoce degli Studenti Medi di Venezia Mestre - e tutto questo non è più accettabile perché il rientro a scuola deve essere un ritorno vero, sicuro, per tutti, con i tamponi e senza le classi pollaio».

«Chiediamo più risorse per la scuola pubblica, chiediamo che siano potenziati i trasporti pubblici che sono stati usati come pretesto per chiudere le scuole e che sia garantito lo screening sul tutta la popolazione scolastica - spiega Daniela Ghiotto del comitato Priorità alla Scuola, di Vicenza - mentre le aziende sanitarie venete devono garantire prioritariamente il vaccino a tutti gli insegnati più fragili e a quelli over 60, che sono tanti. Sono ormai dieci mesi che gli studenti si vedono negare il diritto all'istruzione che invece deve essere garantito tanto quanto quello alla salute. Le scuole non sono mai state luoghi di focolai , ma fin qui la responsabilità dell'aumento dei contagi è stata attribuita interamente agli studenti , quando invece sappiamo che la curva dei contagi è salita quando le scuole erano già state chiuse. E i dieci mesi di didattica a distanza hanno avuto anche l'effetto di aumentare la dispersione scolastica».

RECOVERY FUND

Tra le richieste provenienti in particolare dal corpo docenti , c'è anche quella di utilizzare le risorse che verranno dal Recovery Fund per eliminare una volta per tutte le croniche carenze strutturali della scuola pubblica. «La pandemia ha messo in risalto quelli che erano problemi già preesistenti nella scuola ricorda Maria Giachi, docente precaria a cominciare dalla carenza di spazi adeguati e di personale docente».

Paolo Guidone

