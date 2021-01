L'INIZIATIVA

NOALE Da L'Olandese Volante a L'Olandese Al Volante il passo è breve. Anzi, è fermo: fermo in piazza, in un parcheggio, come al drive-in, fermo come tutte le attività di ristorazione alle prese con uno stop che dura da mesi. Il locale di via della Bova a Noale (ex Filò) ha lanciato la sfida e, a giudicare dai numeri, l'ha vinta tutta. Giovedì sera, senza trasgredire un comma di decreto, senza creare assembramenti e rispettando il coprifuoco delle 22, ha chiamato a raccolta i clienti per manifestare così un dissenso civile verso la chiusura prolungata dei pub ma anche rianimare la città e la sua piazza deserta. Pioveva giovedì sera a Noale, era freddo e nonostante tutto si sono presentati in una sessantina per rispondere all'appello: tutti a bordo delle loro auto, come in un drive-in, per gustare panino e birra o bibita. Ognuno al proprio posto (di guida o passeggero), dalle 18 alle 21, in quello che una volta era l'happy hour, tutto organizzato nei minimi dettagli, grazie al passaparola e ai social: un promo pack drive, comprendente gustosi panini farciti con cotto, pancetta, frittatina, verdure e formaggio, bevanda e patatine, in un box di cartone compostabile. Alcuni hanno prenotato posto e orario, altri hanno utilizzato la modalità drive-through, prendendo il panino al volo all'entrata, sempre dalla macchina. Giovani, coppie, famiglie, alcune anche con bambini, che invece del tradizionale take-away si sono fermati in parcheggio a consumare nel proprio abitacolo. «L'idea - spiega il vulcanico titolare Cesare Manchiaro - è nata scimmiottando un po' le multinazionali che, anche vicino a noi, vendono panini modalità drive. Noi lo abbiamo fatto dando un prodotto genuino, espresso e ravvivando la piazza nella legalità e sicurezza».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA