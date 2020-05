LA POLEMICA

MOTTA DI LIVENZA Decine e decine di sedie rigorosamente senza nessuno seduto. Vuote, come desolatamente vuoti sono i tanti negozi che non hanno ancora potuto rialzare le serrande. Posati sulle sedie ci sono dei cartelli: commerciante, parrucchiera, barman, ristorante, libreria, artigiano e molti altri ancora. Nessun nome, nessuna immagine, solo l'indicazione della professione. Sulla sedia di un parrucchiere ci sono le teste di manichini, su quella di una macelleria la testa di un toro. Immagini che, in altri tempi, avrebbero destato un sorriso. Ieri no, nessuno aveva proprio voglia di ridere. Intorno diversi cartelli dal tono ben chiaro: Lasciateci lavorare oppure Sappiamo rispettare le regole. Poco più in là tanti commercianti che, in silenzio, passeggiano davanti ai loro esercizi. Lo sguardo è serio, ma non rassegnato, anzi.

Ha destato scalpore la protesta, silenziosa ma non meno incisiva, dei commercianti mottensi che ieri mattina hanno segnalato tutto il loro disappunto in modo inedito, ma a suo modo netto, marcato, definito. All'iniziativa, andata in scena poco prima delle 10, hanno partecipato anche i titolari di esercizi commerciali aperti come i panifici, le edicole, le macellerie. Per loro chiusura simbolica di una mezz'ora, tra le 11 e le 11.30, nel momento di maggior afflusso. Durante la mattinata è passata più volte una pattuglia dei carabinieri e anche una della polizia locale: tutto si è svolto senza inciampi nè richiami. A mezzogiorno, nel giro di un paio di minuti al massimo, tutte le sedie sono state portate via, lasciando la piazza libera e vuota. E i negozianti? Erano presenti, anche se defilati, distanti uno dall'altro per evitare qualsiasi assembramento.

Sul posto i responsabili dell'associazione Viva Motta, il presidente Maurizio Zordan e la vice Marta Rotatori. «Non è stata una protesta dell'associazione - spiega Marta - perchè l'iniziativa è stata di tutti i commercianti locali, indipendentemente da associazioni o appartenenze. Il motivo? Ci chiediamo perchè ci sono dei negozi che possono lavorare e in piena fase 2 ci sono altri costretti a rimanere a braccia conserte. Inoltre erano presenti anche quei commercianti ambulanti che, per il tipo di prodotto, non possono ancora partecipare ai mercati. Sappiamo seguire le regole, siamo in grado di garantire le norme igieniche imposte dai decreti. Non chiediamo null'altro che di lavorare per poter arrivare a fine del mese. È davvero impossibile»?

