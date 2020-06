GLI ESERCENTI

JESOLO «Se verrà anticipata la chiusura dei locali siamo pronti a ricorrere al Tar». Le parole, chiare e forti, sono pronunciate da Franco Polato, jesolano e gestore dello storico Gasoline, ma soprattutto presidente del Silb-Confcommercio, il sindacato provinciale dei locali da ballo, che rigetta senza mezze misure l'ipotesi di chiusura anticipata dei locali per cercare di contenere tensioni e risse attorno all'area di piazza di Mazzini.

«Non siamo favorevoli a una simile soluzione - attacca Polato - questo non è il modo migliore per risolvere i problemi. Non si chiudono le banche dopo le rapine e nemmeno le autostrade dopo gli incidenti. Sabato scorso c'è stata una rissa al centro della piazza e perché devono rimetterci i locali? All'interno delle nostre attività non c'è stato alcun problema, tutti abbiamo la sicurezza pronta a intervenire in ogni situazione».

Secondo Polato le soluzioni da mettere in atto sono altre, a partire da un aumento dei controlli. «Noi lo diciamo da anni ribadisce il presidente del Silb occorre un presidio fisso in piazza dalle 24 alle 6 del mattino, questa è la fascia oraria in cui i ragazzi vanno nei locali e poi escono stazionando nelle vie circostanti alla piazza. Non vediamo altre strade percorribili: i problemi sono accaduti in una zona pubblica, perché i privati ci devono rimettere? Con i locali della piazza chiusi, la situazione rischia di peggiorare perché i ragazzi continueranno a frequentare Jesolo, riversandosi in una zona con locali che non può accoglierli. Per paradosso il rischio è quello di esasperare la situazione. Per l'effetto Covid ha aperto solo una discoteca: se i locali di piazza Mazzini saranno chiusi, chi assorbirà queste presenze che continueranno ad arrivare in città?». Anche per questo gli stessi gestori avevano pensato a un'alternativa. «Avevamo ipotizzato di assumere del personale a nostre spese dice sempre Polato per controllare la piazza. Ma a prescindere che questa non è una nostra competenza, con quale autorità i nostri addetti possono intervenire in una pubblica piazza? Lo ribadiamo, la competenza è delle forze dell'ordine e per noi la soluzione migliore è quella del presidio fisso per tutta la notte». Un aiuto, almeno in parte, potrebbe arrivare con i nuovi plateatici che verranno allestiti anche in piazza Mazzini.

«Visto quanto accaduto sabato scorso conclude il presidente del Silb noi partiremo da luglio. La presenza dei plateatici può essere un deterrente, tuttavia l'attività all'esterno non dura fino all'alba, anzi contiamo di terminarla in un fascia oraria ampiamente in anticipo rispetto all'orario di chiusura ad oggi fissato per le 3. Questo per evitare disagi ai residenti e agli ospiti con gli schiamazzi. Anticipare la chiusura dei locali vorrebbe dire dare un duro colpo alle stesse attività che sono ripartire tra mille difficoltà».

