LA MOBILITAZIONE

TREVISO «Cara ministra, io e mio fratello vogliamo tornare a scuola». Si sono rivolti direttamente ai vertici del Ministero i bambini della scuola elementare Gabelli di via Cadorna che hanno partecipato ieri pomeriggio, assieme ai genitori, a un improvvisato flash mob per chiedere garanzie sulla futura riapertura della scuola. Neanche loro, gli alunni, avrebbero mai pensato di arrivare a dirlo, ma il messaggio è stato univoco: «Vogliamo tornare sui banchi».

LA LETTERA

Le lezioni sui pc non sono certo la stessa cosa, nè dal punto di vista didattico, con le mille difficoltà di connessione e le limitate opportunità di scambio di opinioni e riflessioni, nè dal punto di vista socio educativo. Senza contare i tanti progetti sostenuti da insegnanti e genitori finiti nel nulla. «Era il 21 febbraio, stavano arrivando il carnevale e le giornate dello sport, senza dimenticare le gite, i progetti di plesso sulla musica e la danza, la festa di fine anno - si legge nella lettera distribuita davanti alle Gabelli, scritta dagli alunni (assieme ai genitori) alla scuola, la loro scuola -. Per noi quello è stato l'ultimo giorno di una lunga avventura. Cara scuola, sappiamo che anche noi ti manchiamo: le nostre corse, le nostre risate, le litigate e le voci nostre e di maestre e maestri, la mensa, l'edera del cortile, l'orto fatto con Rino, tutto questo ci manca tantissimo».

PRIORITA' ALL'INSEGNAMENTO

I bambini hanno già voglia di pensare a settembre, a quando, si spera, potranno tornare a incontrarsi, a giocare, e a studiare sui banchi. «In questo periodo - scrivono i bambini della Gabelli -, abbiamo capito che il cellulare, il computer e tutte quelle cose che desideriamo, non servono solo per giocare. Abbiamo imparato ad usarli per fare i compiti, per studiare. Ma ora vogliamo tornare in classe con le nostre maestre e i nostri compagni, tornare alla vita di tutti i giorni. Adesso è quindi il momento di pensare a settembre, quando i grandi di quinta andranno alle medie e quelli dell'asilo in prima elementare: un ciclo che non può e non deve fermarsi». «Cara scuola - concludono gli alunni -, noi ci contiamo: aspettiamo che tu riapra le porte per accoglierci. Anche con le mascherine, i guanti o il gel o con qualche regola in più, noi vogliamo esserci per crescere e imparare insieme. Sarà una nuova avventura e non dobbiamo avere paura di viverla».

