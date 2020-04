LA PROTESTA

CORTINA Ieri sera i ristoratori hanno acceso simbolicamente le insegne e tutte le luci dei loro locali. Seppure senza clienti, hanno apparecchiato i tavoli per l'ultima volta. Oggi consegneranno le chiavi ai sindaci, che le inoltrino alle prefetture, verso il governo. È una protesta articolata, quella messa in atto in tutta Italia, di chi ha aderito al manifesto del Movimento imprese ospitalità: «Noi abbiamo bisogno di lavorare, vogliamo fortemente aprire i nostri locali e tornare all'opera, ma oggi non ci sono i presupposti economici per poterlo fare», scrive il Mio.

STESSI COSTI

«In sintesi ci stanno chiedendo di aprire con gli stessi costi, se non maggiori di prima dell'emergenza epidemiologica, ma con una previsione di incassi, nella migliore delle ipotesi, pari al 30% sull'anno precedente». A Cortina si sono fatti promotori della protesta Marco Verzi, titolare del ristorante Ospitale e della Capanna Tondi, sul Faloria, e Nicolò Zardini, del ristorante El Zoco: «Noi ci siamo uniti per fare numero e cercare di far capire al governo che quelli che ha messo in campo non sono aiuti reali dice Zardini e che le casse integrazione in deroga, per le piccole attività, non sono ancora state pagate, dopo due mesi. I nostri dipendenti, e noi stessi, dopo questi due mesi di chiusura siamo senza soldi. La riapertura sarà a nostro carico, con tutte le incognite: la garanzia dallo stato serve soltanto per contrarre un debito ulteriore con le banche».

LE ADESIONI

Sono state numerose le adesioni a Cortina, in Cadore, in altre aree della montagna. Tutti hanno fotografato il loro locale, hanno condiviso le foto, hanno fatto squadra sul territorio e in Italia. Sono concrete e numerose le loro richieste: un prestito garantito, con garanzie dello stato; annullamento o riduzione delle imposte; pagamenti della pubblica amministrazione; sospensione degli aggiornamenti Durc per permettere alle aziende in difficoltà di liquidità di non perdere commesse; agevolazioni nella dichiarazione dei redditi; rottamazione del 30% degli importi di notifiche e avvisi dell'agenzia di riscossione; contributo a fondo perduto; credito di imposta; ammortamento per gli investimenti; nuovi bandi europei e regionali; eliminazione del decreto Visco Bersani; revisione delle accise sul costo dell'energia; riduzione del costo del lavoro; detassazione e decontribuzione della tredicesima e quattordicesima mensilità. Marco Verzi ha apparecchiato i tavoli con un foglio: «Caro presidente Conte, il ristorante è aggregazione, non distanziamento sociale. A queste condizioni riaprite voi. Abbiamo bisogno di certezze».

Marco Dibona

