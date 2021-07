Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

\LE MANIFESTAZIONIVENEZIA Una catena umana di manifestanti ha presidiato ieri l'ingresso del G20 dalle dieci della mattina alle tre del pomeriggio, per la prima protesta di questo G20 veneziano. Letteralmente incollati con l'Attak alle fioriere in fila lungo il posto di blocco in fondamenta l'Arsenale, giovani e adulti del movimento internazionale Extinction Rebellion Italia sono scesi in piazza contro i ministri delle Finanze e i governatori...