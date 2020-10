LA PROTESTA

CHIOGGIA Un posto di polizia fisso nella zona di Piazzale Europa e viale Umbria nei fine settimana. Lo chiede Mauro Armelao, segretario regionale di Fsp-Polizia di Stato nonché poliziotto del commissariato di Chioggia. Una richiesta che parte dalle reiterate proteste dei cittadini per la situazione di degrado che si verifica ogni sabato sera in quella zona di Sottomarina, anche dopo la fine della stagione balneare: moltissimi giovani, anche minorenni, che vi si affollano, consumando alcolici, buttando per terra e rompendo bottiglie di vetro, sporcando la piazza e i portici circostanti con vomito e altri rifiuti organici e senza che praticamente nessuno indossi la mascherina, con un alto rischio di diffusione del virus.

I residenti, esasperati, hanno minacciato anche azioni fai-da-te di dissuasione dei giovani intemperanti, almeno nei pressi delle loro case e il sindaco, Alessandro Ferro, ha annunciato nuove telecamere (ma ci vorrà del tempo) e l'istituzione di un turno serale della polizia locale, ma deve fare i conti con la carenza di organico del comando.

Per Armelao, «questa situazione, di profonda mancanza di rispetto per la città e per i suoi abitanti, non è più tollerabile: i giardini, le strade, le piazze, non sono dei wc pubblici. La prima risposta che lo Stato dovrebbe dare è istituire una presenza fissa, nei fine settimana, di un'aliquota di personale, magari del reparto mobile di Padova o del Battaglione dei carabinieri per le situazioni che, con il personale permanente a disposizione, non riusciamo sempre a fronteggiare».

Il riferimento è ai turni di volante che saltano a causa della mancanza di agenti, come già denunciato dal sindacato Fsp. «Nessuno vuole creare uno Stato di polizia, ma solo garantire il rispetto delle regole e della normale convivenza civile». Ma Armelao non si limita a questo. «Siamo ben certi continua che anche il più puntale degli interventi di polizia non sarà mai sufficiente a risolvere il problema alla radice. Non è compito della polizia aiutare i giovani a uscire da prospettive asfittiche e poco rispettose della propria e altrui dignità. All'emergenza educativa che riguarda questa generazione possono rispondere solo la buona politica e le istituzioni tutte, in primis la famiglia, la scuola e il Comune e nessun politico che abbia un minimo di lungimiranza si può sottrarre a questo compito. Nessuno è contro la movida, Covid permettendo, nessuno è contro il divertimento ma siamo tutti contro le scorribande, le aggressioni, le latrine a cielo aperto».

Diego Degan

