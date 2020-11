LA PROTESTA

CHIOGGIA Un anno dopo l'acqua granda, a Chioggia nessun privato ha ancora visto un centesimo di risarcimento per i danni subiti. Il fatto che, invece, sia stata l'amministrazione comunale a ricevere circa un milione di euro di contributo per la sistemazione delle opere pubbliche, ha il sapore di una beffa che lo stesso sindaco stigmatizza, con una certa amarezza. «Cosa mai mi può interessare dice Alessandro Ferro (M5S) - di veder riconosciuta la priorità di risarcimento per una quota minima dei danni subiti (per la parte pubblica, all'epoca, erano stati stimati 11 milioni, ndr) quando i miei cittadini mi chiedono conto di ciò che spetta a loro?».

NEANCHE UN EURO

Loro, sono 542 tra privati e aziende che hanno subito danni per quasi cinque milioni di euro e che, per continuare a lavorare, hanno anticipato di tasca propria tutte le spese di riparazione e ripristino. Inevitabile, si potrebbe dire ma quello che non sembra comprensibile sono i tempi così lunghi, tanto più che, a inizio ottobre, su Chioggia si è abbattuta anche una tromba d'aria. «Ho dovuto chiedere lo stato di crisi per due volte in meno di un anno», dice Ferro. Il calendario dell'attesa era iniziato la notte del 12 novembre. Il 14 il ministro D'incà era arrivato a Chioggia per vedere di persona. A dicembre erano state presentate le richieste ricognitive dei danni. A gennaio il consiglio dei ministri aveva stanziato il fondo per i risarcimenti. A luglio venivano presentate le domande definitive di risarcimento. Nello stesso mese a Venezia era arrivata la decima tranche di risarcimenti. Chioggia non ha ancora visto la prima.

Esemplare la storia di Denis Crosara, dell'Ostaria La Forcola. «Avevo messo in conto ricorda i frighi e altri macchinari, ottomila euro, e i danni presunti alle murature, qualche altro migliaio. Non solo non ho visto un soldo, ma proprio in questi giorni i muri stanno scoppiando per la salsedine che avevano assorbito, nonostante avessimo pulito con la massima cura. E ora possiamo solo sperare che la spesa effettiva non sia maggiore di quella che avevamo ipotizzato». Ma c'è anche un altro aspetto, ossia «ci avevano detto di tenere le attrezzature danneggiate per poterle esibire in caso di verifica. Va bene un per un certo periodo, ma poi ho buttato via tutto e vedremo se mi faranno storie».

ZAIA NON RISPONDE

Vicende analoghe quelle di altri locali, dalla Sgura (i frigoriferi trasformati in contenitori e poi buttati, a luglio) e dell'Ostaria n.2 che, come tutte le attività di questa categoria, dopo aver fatto fronte all'acqua alta con le loro sole forze, hanno subito anche le conseguenze della pandemia. Ma su chi abbia la colpa di questa situazione, la politica si divide.

«Ho scritto tre volte a Zaia dice il sindaco Ferro è lui il commissario per l'acqua alta a Chioggia e in tutti i comuni eccetto Venezia, dove il commissario è il sindaco Brugnaro. Su tre richieste di sollecito, non ho ricevuto una sola risposta. Sono pronto a recarmi a Venezia o a Roma insieme ai commercianti. Facciamolo».

Ma, dall'altra parte, il consigliere forzista Beniamino Boscolo ribatte che «attualmente, a quanto mi risulta, le richieste sono a Roma al Ministero, negli uffici della Protezione Civile, dopo aver passato il vaglio della Regione. I soldi sono già stanziati, manca solo l'atto di liquidazione. L'auspicio è che questi grillini chioggiotti alzino la cornetta e invitino i loro ministri a liquidare il rimborso a tutti coloro che hanno fatto domanda».

Diego Degan

