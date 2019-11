CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTABORGO VALBELLUNA Erano in 160 i dipendenti della Acc Wanbao che, ieri mattina, si sono dati appuntamento a Busche per improvvisare un sit in pubblico (120 secondo il dato della questura). Lo scopo era quello di manifestare in modo, ovviamente pacifico, ma incisivo, sulla decisione della proprietà di chiudere lo stabilimento entro la primavera. In così poco tempo sembra, infatti, difficile trovare un acquirente disponibile a subentrare. Tuttavia sono aperte le strade più diverse, da quella sindacale (ieri erano presenti le tre...