LA PROTESTA

BELLUNO «Non dobbiamo affrontare solo il Coronavirus, ma anche quell'autentico mostro che è ormai la burocrazia. Sembra che il burosauro con il virus sia diventato ancora più opprimente e questo è un grave problema per i proprietari di immobili». Michele Vigne, presidente di Confedilizia Veneto, usa parole dirette per denunciare che ad oggi non è stata ancora risolta la questione relativa agli affitti dei locali utilizzati per attività commerciali in grossa difficoltà per gli effetti del lockdown. «Servirebbero iniziative chiare e soprattutto concrete. Non solo annunci e promesse aggiunge Vigne -. La decisione del Governo di porre a carico dello Stato tre mesi di affitti delle attività economiche e commerciali in difficoltà è importante e dimostra che l'Esecutivo ha compreso che per salvare queste attività occorre preservare i rapporti di locazione sui quali esse si fondano. Perché l'obiettivo sia raggiunto, però, occorre che il ristoro sia reale e garantisca l'effettivo pagamento dei canoni alle imprese e alle famiglie locatrici. A tal fine, la strada maestra è quella del trasferimento di liquidità espressamente destinata allo scopo, come le dichiarazioni di diversi esponenti del Governo, in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avevano lasciato intendere. Ora invece, le anticipazioni del Ministro allo Sviluppo Economico Patuanelli tornano a fare riferimento ad un credito di imposta in favore dei conduttori, pur fortemente rafforzato, (cento per cento del canone), esteso (tre mensilità) ed ampliato (tutte le attività che hanno subito un calo di fatturato). Servono decisioni univoche e concrete, che risolvano davvero il problema di chi deve pagare l'affitto mentre la sua attività è ferma e di chi questo affitto lo riceve. La gente è disorientata e anche a Belluno i nostri uffici di Confedilizia lavorano in questi giorni a pieno ritmo per aiutare i proprietari di locali commerciali in difficoltà nel rapporto con gli inquilini». (A.Cip.)

