LA PROTESTA

BELLUNO «Dove sei Stato?» Perché i commercianti bellunesi non ti vedono. Flash mob ieri sera in piazza dei Martiri. Dopo i titolari di bar e ristoranti anche i negozianti, ora, si fanno sentire. La protesta è stata silenziosa, distanziata, con mascherina e guanti alla mano. D'altra parte, non servivano parole né gesti eclatanti per testimoniare la sofferenza delle piccole imprese. La discesa in piazza della categoria, una settantina le persone presenti ieri, ha però attirato l'attenzione delle forze dell'ordine: alle 20 circa una volante della Polizia si è fermata lungo il liston e gli agenti hanno iniziato ad annotare i dati di qualcuno dei partecipanti. Rischiano una denuncia se l'evento dovesse configurarsi come una manifestazione non autorizzata, andrà tutto liscio invece se invece sarà accertato che si trattava di un flash mob. E così pensieri si aggiungono a pensieri, come se le bollette insolute, i dipendenti che non hanno ricevuto la cassa e gli affitti arretrati non fossero sufficienti ad assicurare notti insonni. In piazza c'erano proprio tutti. Dai commercianti del salotto buono fino al Nevegal, i titolari di negozi di abbigliamento, di bar e di altri generi tutti costretti ad una chiusura che si prolungherà fino al 18 maggio per l'abbigliamento, fino al primo giugno per i locali. Parlavano tra loro, tenendosi a debita distanza, si confrontavano, si guardavano negli occhi in parte felici di rivedersi dopo tante settimane di contatti solo via Whatsap.

SILENZIO E DESOLAZIONE

Nessun discorso, nulla. Il loro silenzio come risposta al silenzio dello Stato nei loro confronti. La sensazione è che qualcuno non ce la farà. La discrezione non lasciava trapelare i nomi, ma in tanti ieri facevano vaghi riferimenti ai colleghi che no, non saluteranno più i clienti dal banco del loro locale. Si vedrà, occorrerà attendere ancora un po' di settimane. «Ci saranno tante persone che non riapriranno dichiara Pippo Costanzo, della Boutique Daniela di piazza delle Erbe -. La politica non si rende conto di quello che significa stare mesi senza entrate e dover pagare bollette e affitti. Alla fine di tutto si potrà dire che l'operazione è riuscita, sì, ma il paziente ovvero le imprese è morto». A qualche metro di distanza c'è Mirta, l'ex titolare del Bar Manin. È in piazza con il suo cartello come tutti gli altri colleghi, ma lei il suo grande locale l'ha ceduto cinque giorni prima del lockdown; potrebbe tirare un sospiro di sollievo ma non ce la fa, l'amarezza è l'empatia con gli altri titolari sono troppo grandi. E poi c'era la rabbia, ieri sera in piazza. «Non capiamo perché i supermercati possono restare aperti e noi no chiedeva e si chiedeva Annamaria Bristot proprietaria del negozio Bristot di via Psaro .Tante delle nostre botteghe non hanno una ressa continua all'interno, anzi, entrano uno massimo due persone per volta quindi perché non permetterci di lavorare? E poi parliamo del suolo pubblico, io ho tre tavolini da quattro persone ma d'ora in avanti si potranno sedere in due per tavolo, eppure pago la tassa per dodici». C'era anche Miriam De Min di Soft Moda, rappresentante della consulta Ascom. Lei qualche giorno fa ha chiesto al sindaco Jacopo Massaro lumi sulle tasse comunali a nome della categoria. «Hanno fatto slittare al tardo autunno le imposte spiega -, ma non è sufficiente. Noi chiediamo l'annullamento per i primi sei mesi dell'anno».

Alessia Trentin

