CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAVENEZIA Un primo «segnale forte che esplicita il problema dei flussi abnormi». L'avvocato Alfredo Bianchini, presidente della Fondazione Vedova, promuove a pieni voti i tornelli voluti dal sindaco Luigi Brugnaro. E coglie l'occasione per fare un ragionamento più ampio su una Venezia di fatto «demolita» nella sua identità, che va ricostruita con un «intervento straordinario», lungo e complesso, per riporti attività di qualità tra Venezia, Mestre e Marghera. «Perché con i tornelli non si salva la città».TORNELLI...