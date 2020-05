Una convenzione tra il Comune, grossisti di tessuto, casalinghe o sarte per realizzare mascherine lavabili per tutti i cittadini: aggiunta a quelle già fornite dalla Regione. Una sorta di task-force per le mascherine da destinare a tutti i residenti di Meduna di Livenza: schermi protettivi lavabili e dunque riutilizzabili più volte. Una necessità, visto che la convivenza con il virus durerà con tutta probabilità per qualche tempo. È una delle idee del gruppo di opposizione medunese guidato da Marzia Rusalen. Il gruppo consiliare, composto anche da Rossella Boffo e Tatiana Baso, propone questa e un'altra decine di idee per aiutare l'economia locale attraverso una mozione presentata al Consiglio comunale ad inizio settimana. Spiega Rusalen: «Abbiamo proposto al Presidente del consiglio comunale di Meduna una mozione con diversi punti su cui confrontarci. Il gruppo chiede di differire di almeno 4 mesi i termini delle imposte comunali fissati per legge. E propongono di stabilire il versamento in un'unica soluzione nel mese di dicembre. «Lanciamo poi l'idea di una delibera per concedere prestiti d'onore. Una misura a sostegno di famiglie, imprenditori e commercianti». A seguire c'è la proposta delle mascherine da produrre in loco: «Suggeriamo l'idea di una convenzione tra il nostro Comune con grossisti di tessuto, signore che lavorano a casa, casalinghe o sarte, per la realizzazione di mascherine lavabili per tutti i cittadini. Le quali vengono aggiunte a quelle già distribuite dalla regione». (gr)

