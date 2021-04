Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTAUDINE Per vaccinare servono mani esperte e per raggiungere al più presto la gran parte della popolazione bisogna macinare grandi numeri. Perché, allora, non avvicinare i centri vaccinali ai luoghi di lavoro di chi fa iniezioni tutti i giorni in modo che prima del turno pomeridiano o dopo aver smontato possano dedicare qualche ora a immunizzare i cittadini autosufficienti? La proposta arriva dal segretario delle Rsu dell'AsuFc...