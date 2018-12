CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTATREVISO Lo schema del progetto è stato tracciato: quattro grandi mostre, una all'anno fino alla fine del mandato. Attorno una serie di eventi collaterali, di qualità ma più di nicchia, in modo da riempire gran parte dei dodici mesi. La condizione: una percentuale degli incassi, soprattutto delle mostre-kolossal, deve finire nelle casse comunali per poi essere nuovamente investiti nel territorio per altri eventi. Questo lo schema predisposto dal sindaco Mario Conte e dalla giunta per il rilancio turistico-culturale della città....