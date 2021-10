Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTAPORDENONE E UDINE Parte in Friuli-Venezia Giulia una petizione per chiedere a Governo e Parlamento una legge nazionale che imponga in Italia la vaccinazione obbligatoria anti-Covid. A lanciarla Assoutenti, storica associazione dei consumatori italiana, che ha ricevuto già una prima prestigiosa adesione all'iniziativa con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, primo...