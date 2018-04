LA PROPOSTA PADOVA Prolungare il tragitto del bus diretto piazze per evitare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAPADOVA Prolungare il tragitto del bus diretto piazze per evitare l'isolamento del quartiere San lazzaro. È la proposta del consigliere Luigi Tarzia sottoposta all'attenzione di Andrea Ragona, presidente di BusItalia.«Con l'avvio dei lavori per il superamento della linea ferroviaria di San Lazzaro, con conseguente chiusura dell'attuale passaggio, il quartiere si ritroverà isolato - dice Tarzia - Ne abbiamo discusso durante il tavolo convocato per esaminare la questione di via Anelli: c'è il problema di collegare San lazzaro al...