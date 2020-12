LA PROPOSTA

NOALE In settimana dovrebbero entrare i primi pazienti Covid a bassa intensità, persone positive in via di guarigione che però ancora vanno assistite. Ma quale sarà il futuro a lungo respiro del padiglione Fassina dell'ospedale Calvi? Sono in molti a chiederselo, con un ragionamento logico: ora che è stato ristrutturato con 300 mila euro, quando l'emergenza sarà superata avrà senso tornare a chiuderlo com'è stato negli ultimi dodici anni? L'avvocato Paolo Dalla Vecchia, già assessore provinciale e cittadino, ha un'idea a riguardo e ha scritto al presidente della Regione Luca Zaia.

«Il Fassina spiega potrà diventare polo di riferimento per la riabilitazione dei pazienti formalmente guariti, ma che a causa della malattia e dei ricoveri, talvolta prolungati, hanno riportato problemi di salute più o meno gravi. È il posto ideale perché Noale ha già riconosciuta, nelle schede regionali, la funzione di polo riabilitativo a vocazione territoriale. Si potrebbe lavorare in sinergia con i servizi d'eccellenza già presenti: Cardiologia riabilitativa, Medicina dello sport, Medicina fisica riabilitativa e di Gruppo integrata. Inoltre la struttura è baricentrica sul territorio tra Venezia, Padova e Treviso».

UN LUOGO STRATEGICO

Insomma, se adesso il Fassina rimesso in sesto e dotato di 120 posti letto serve a supportare la rete ospedaliera, domani potrebbe comunque rimanere un posto strategico nella battaglia al Covid, aiutando i negativizzati a recuperare uno stato di salute migliore. «L'emergenza sanitaria pone anche il tema della riabilitazione sottolinea Dalla Vecchia che ha costituito un comitato . Per tornare alla piena efficienza fisica, chi supera la malattia, soprattutto chi ha affrontato un ricovero, tanto più se in terapia intensiva, spesso necessita di tempi lunghi e gradualità. Ci sono pazienti che hanno riportato seri problemi a livello respiratorio, muscolare, perdite di peso, compromissioni neurologiche e hanno bisogno di essere seguiti, per un periodo, in un ambiente sanitario. Qui la riabilitazione potrebbe avvenire con l'ausilio di un'equipe di professionisti esperti, composta di cardiologi, pneumologi, medici dello sport, fisiatri e fisioterapisti, anche con trattamenti personalizzati. I bollettini scrivono i numeri dei guariti, per fortuna considerevoli, ma non specificano quante persone siano rimaste segnate. Sono tante. Auspichiamo conclude che il Fassina possa avere in futuro questa destinazione». A Noale Dalla Vecchia è ricordato per le sue battaglie in difesa dell'ospedale Calvi, anche quando protestò digiunando contro la chiusura del Pronto soccorso. La sua lettera a Zaia è firmata anche da Katia Vallotto, Angelo Formentin, Gabriele Zampieri e Alfredo Rosace.

