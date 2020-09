LA PROPOSTA

MESTRE Saranno le imprese private a garantire il trasporto scolastico alla ripresa delle lezioni nell'era del Covid? A sostegno di questa soluzione interviene Marco Eugenio Brusutti, consigliere regionale e nazionale di Anav, l'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, nonché responsabile per i trasporti della Città Metropolitana di Venezia. L'intesa tra Governo e Regioni raggiunta a due settimane dalla riapertura degli istituti scolastici prevede infatti un limite massimo alla capienza degli autobus, che non potrà mai superare l'80% dei posti disponibili con la prevedibile conseguenza che i mezzi pubblici rischiano di non essere in grado di trasportare tutti gli utenti che ne fanno abitualmente uso.

SERVIZIO INTEGRATO

Ed è da qui che è nata l'idea di Brusutti di integrare il trasporto pubblico locale con quello privato, una soluzione che secondo l'imprenditore veneziano avrebbe il merito di salvare capra e cavoli, permettendo a migliaia di utenti, tra i quali ci sono tanti studenti e pendolari, di usufruire di un servizio di trasporto adeguato alla domanda e allo stesso tempo di dare una boccata dì ossigeno alle aziende di trasporto private che, a causa del lockdown, sono ferme da mesi e con la gran parte dei propri dipendenti in cassa integrazione. «Le imprese private sono pronte e disponibili a fare la loro parte sottolinea Brusutti, che è project manager dell'omonima azienda di trasporti con sede a due passi dall'aeroporto Marco Polo di Tessera mentre appare surreale sentir parlare di investimenti pubblici per un miliardo e seicento milioni di euro a livello nazionale, per l'acquisto di altri mezzi pubblici, mentre le nostre imprese private sono ferme a causa della pandemia. Proprio in questi giorni abbiamo convocato una riunione di categoria e siamo stati tutti concordi nel sostenere che la situazione contingente può trasformarsi in una grande opportunità per valorizzare la presenza e il ruolo dei privati che stanno attraversando questa dura fase di sofferenza».

LE MODIFICHE AL CODICE

A sostegno della proposta, Brusutti cita le recenti modifiche apportare dal Governo al Codice dei contratti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che consentono agli enti locali l'adozione di procedure di affidamento dei servizi molto più snelle e che permettono alle stazioni appaltanti di intervenire in modo più tempestivo in caso di urgente necessità di reperire mezzi di trasporto e personale aggiuntivo. «Qualche segnale incoraggiante sta arrivando spiega Brusutti si veda ad esempio l'orientamento che sta assumendo la Città Metropolitana attraverso il consigliere delegato Saverio Centenaro. Adesso, però, bisogna accelerare perché il tempo stringe. Chiediamo che si apra un ragionamento per predisporre assieme un progetto organico, tra pubblico e privato, che permetta di trovare la soluzione più opportuna per il trasporto degli studenti. Con la giusta collaborazione si possono garantire efficienza e piena sicurezza sanitaria del servizio. Lo si può fare senza gravare di ulteriori spese le famiglie e a costi nettamente inferiori per la collettività rispetto all'idea di acquistare nuovi mezzi».

Paolo Guidone

