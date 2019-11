CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAMESTRE Per salvare Venezia e far funzionare al più presto il Mose serve l'Alma, acronimo di Agenzia lagunare magistrato alle acque. Giovanni Cecconi, che ha lavorato al progetto del Mose fino al 2015 come ingegnere idraulico ed è presidente del laboratorio per la resilienza e residenza Wigwam Venezia, ha avviato ieri una raccolta di firme, anche sulla piattaforma internet change.org., in occasione del Comitatone che si riunirà oggi a Roma. L'appello punta, dunque, a far rinascere il Magistrato alle Acque (Mav) con il quale per...