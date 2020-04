LA PROPOSTA

JESOLO «Predisporre su tutta la spiaggia uno schema a reticolo con distanza di 4 metri da un ombrellone all'altro». E' la soluzione prospettata dal consigliere regionale Francesco Calzavara, per il prossimo allestimento della spiaggia. Bocciata senza mezze misure, con tanto di diffide da parte delle associazioni di categoria, l'ipotesi di installare delle gabbie di plexiglass, ora l'impegno di tutti è su come riorganizzare l'arenile. E in questo senso è arrivata anche la proposta dell'ex sindaco, che sostiene la teoria del distanziamento sociale.

«Allargando le distanze tra gli ombrelloni dice Calzavara si ridurrà inevitabilmente il numero di ombrelloni tradizionalmente installati. Andrà però considerata la possibilità di utilizzare anche le aree libere per allestire aree attrezzate di ombrellone con le stesse modalità e a prezzi agevolati e quella di usare la massima profondità consentita dalla battigia per installare ombrelloni». Tra le proposte avanzate anche quella di chiudere l'accesso ai pontili, eventualità che il Comune sta già considerando. «Dovrà essere previsto aggiunge l'esponente del Carroccio - anche il divieto di occupazione di arenile con stesura di asciugamani. Dovrà poi essere prevista la sanificazione costante dei bagni, docce e delle strutture installate. Tutto questo senza nessun aggravio di costi di concessioni siano esse statali, regionali o comunali». Da definire, inoltre, anche come garantire un posto al turista stanziale nelle attività ricettive e a quello giornaliero: «Soprattutto dice sempre Calzavara durante i weekend. La priorità dovrà essere quella di garantire una qualità e una sicurezza sanitaria per le ore passate in spiaggia». Tra le proposte dell'esponente della Lega, anche quella di lasciare la tassa di soggiorno per l'anno 2020, ai vari gestori: «Per consentire agli stessi conclude il consigliere regionale - di fare fronte agli interventi di sanificazione delle strutture e all'acquisto dei dispositivi di sicurezza. Il mantenimento della tassa di soggiorno permetterà inoltre di avere un indicatore aggiornato sul prevedibile calo dei pernottamenti sui quali l'Amministrazione comunale potrebbe parametrare, a stagione conclusa, uno sconto sui tributi locali».

Giuseppe Babbo

