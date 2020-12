I TIMORI

BELLUNO «Finché non si esce da questa pandemia è difficile vedere una prospettiva per chi ha un'attività commerciale». Si respira preoccupazione lungo i corridoi della Camera di Commercio di Belluno-Treviso. È il presidente Mario Pozza a fare il punto della situazione a nove mesi dall'inizio della pandemia: «Da marzo andiamo avanti con aperture a singhiozzo e limitazioni di orario. Così un'impresa non può reggere: siamo preoccupati». Il motivo è semplice. La curva dei contagi non accenna a diminuire e le restrizioni del governo non si allentano.

SOFFERENZA

«Il ristorante non si apre dalla mattina alla sera continua Pozza Ci vuole programmazione, approvvigionamento di merci e di personale, etc. Tutti questi provvedimenti di Roma, se non sono ponderati, creano incertezza». La mazzata finale arriva dal settore turismo. Nel primo semestre la provincia ha registrato un numero di arrivi minore del 38% rispetto all'anno precedente (a settembre era del -30,9% grazie al buon andamento della stagione estiva). A mancare sono soprattutto i turisti stranieri (-55,5%) ma il segno è negativo anche per gli italiani (-9,9%). Sul fronte delle presenze (-21,1%) l'analisi è speculare: male gli stranieri (-45,5%), un po' meno gli italiani (-5,7%). Qualcuno potrebbe alzare la mano e dire: «Sì, la situazione è grave ma arriveranno i ristori». Anche su questo fronte, però, la Camera di Commercio ha qualcosa da dire. «Certo, arriveranno degli indennizzi spiega Pozza Forse 2-3mila euro che aiutano nell'immediato, per superare l'emergenza, ma se alla base non c'è una politica di sostegno finalizzata a contenere il danno non si va da nessuna parte. Io sono per la cancellazione delle tasse in proporzione al reddito. Perché i ristori che ti danno ora, serviranno dopo per pagare le tasse». Tra due mesi la provincia avrà un'opportunità unica: i mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo. Quale modo migliore per rilanciare le vallate bellunesi e per recuperare quanto perso negli ultimi anni, sia in termini di presenze che di denaro? Il problema è che, probabilmente, le competizioni si svolgeranno a porte chiuse causa covid. «Questo fa rabbia sottolinea il presidente della Camera di Commercio Negli anni passati sono stati spesi milioni per innevare le piste. Ora che siamo sommersi dalla neve e c'è un paesaggio stupendo, a un passo dal Natale, è tutto chiuso». Il circo bianco, infatti, rimarrà congelato almeno fino al 7 gennaio con ripercussioni pesanti per tutti. Basti pensare che l'industria degli impianti a fune, nel Bellunese, ha un giro d'affari annuo di circa 60 milioni di euro (secondo i bilanci depositati in Camera di Commercio).

«LE PROSPETTIVE»

Ma tutta la catena legata al turismo ne uscirà devastata: alberghi, ristoranti, artigianato locale. Un'indagine elaborata dall'Ufficio studi Confartigianato Imprese Veneto (basata su dati della Regione) aveva già stimato la perdita di mezzo milione di turisti per Belluno durante i 100 giorni di lockdown della prima ondata. Quali saranno le perdite della stagione invernale? «Si potrà comunque andare in montagna chiarisce Mario Pozza Ma è chiaro che viene a mancare la principale leva che induce i turisti a fermarsi nel territorio. Quindi temiamo che a risentirne saranno soprattutto gli alberghi: solo nella provincia di Belluno, che rappresenta la quasi totalità dell'economia veneta di montagna, si contano 716 strutture, fra sedi e unità locali, che danno lavoro a quasi 3.000 addetti». C'è molta incertezza anche sul futuro: «Speriamo che dal 7 gennaio si riparta senza ripensamenti. Ma se la situazione epidemiologica non migliora credo che non ci saranno prospettive. D'altronde, finché gli ospedali rimangono pieni, cosa vogliamo fare?».

Davide Piol

