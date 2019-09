La proposta dell'assessore Caner piace ma Palazzo Rosso è scettico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A livello politico la proposta dell'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, che ha fatto capire all'amministrazione che se gli impianti del Colle tornassero in mano pubblica da Venezia arriverebbe un cospicuo contributo per il rilancio del Nevegàl, è piaciuta a molti. La segretaria Filt-Cgil Alessandra Fontana non si è fatta problemi a riferire di essere a favore del ritorno degli impianti a Palazzo Rosso. Anche Quinto Piol (Pd): «Il Comune si faccia regalare gli impianti da Alpe del Nevegàl. Intanto salviamo l'esistente, a...