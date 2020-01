La proposta: chiudere le strade davanti alle scuole quando i bambini entrano

MIRANO. Proposte drastiche, impopolari, ma necessarie. La ricetta di Legambiente per non morire di mal d'aria passa per misure che contemplano, senza tanti giri di parole, un cambio di mentalità e stili di vita. «A cominciare - ribadisce Pierluigi Paloscia, del circolo Miranese - dal pedonalizzare i centri storici per restituire ai cittadini luoghi sicuri e meno inquinati dove passeggiare. Oggi quasi il 20% delle polveri sottili sono causate dal trasporto su strada: bisogna incentivare l'uso dei trasporti pubblici diminuendo il costo dei biglietti durante le giornate di emergenza, promuovere il car e bike sharing nelle nostre città, cominciare a chiudere le nostre belle piazze al traffico, incentivare Pedibus e Bicibus. Chiudiamo i tratti stradali, alla mattina, davanti alle scuole, mentre i bambini entrano, come prevede il Nuovo Codice della Strada, dando precise indicazioni sulle cosiddette Strade scolastiche». Ma Legambiente chiede anche di aumentare i controlli: «In Veneto il riscaldamento domestico rappresenta il 68% tra le sorgenti di polveri sottili. Perché non cominciamo a controllare davvero e con rigore l'efficienza di stufe, camini e combustione di biomassa con pellet?».

