Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTACAVALLINO TREPORTI «In questa fase vanno potenziate le prenotazioni on line, è un servizio che i privati riescono a garantire, dobbiamo insistere su questo almeno per il trasporto dei turisti». E' la proposta rilanciata ieri sera dal sindaco Roberta Nesto durante la riunione dell'Odg, la realtà che rappresenta le organizzazioni turistiche del litorale. In discussione i disagi delle linee di navigazione pubblica, con particolare...