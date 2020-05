LA PROPOSTA

BELLUNO Venti di riapertura sui centri estivi, un bel passo avanti, ma per il coordinatore di Forza Italia, Dario Scopel ancora non ci siamo. «Bene l'iniziativa del presidente del Veneto Luca Zaia, che sta coinvolgendo le scuole paritarie nella ripartenza dei centri estivi destinati ai bambini più piccoli, ma non basta; occorre fare di più. L'emergenza legata alla custodia dei nostri bambini e dei nostri ragazzi esploderà in tutta la sua urgenza nelle prossime settimane, di pari passo con la progressiva ripresa delle attività produttive: occorre farsi trovare pronti!».

Dà l'allarme sulla questione, al momento sottovalutata per Scopel, dopo aver raccolto numerose segnalazioni e preoccupazioni da parte di genitori e cittadini.

«Non basteranno certo l'eventuale riproposizione dei giorni di congedo parentale o del bonus baby-sitter da 600 euro ad affrontare il problema; qui il rischio concreto sottolinea Scopel è che i genitori, richiamati al lavoro a tempo pieno, si vedano costretti a lasciare i propri figli ai nonni, ovvero la categoria di persone più a rischio di contagio e che quindi andranno maggiormente tutelate anche nella prossima fase 2! Occorre strutturare dei servizi dedicati (sull'esperienza dei centri estivi) anche per i ragazzi delle scuole elementari se non addirittura, in alcuni casi, delle medie». «Tutto questo -aggiunge il coordinatore bellunese degli azzurri- mettendo naturalmente in campo le precauzioni dovute come misurazione della temperatura all'ingresso, sostituzione dell'abbigliamento, igienizzazione frequente degli spazi e quant'altro». «Chiedo dunque -conclude Scopel- che tutti i nostri rappresentanti istituzionali sia a livello regionale che parlamentare e governativo si facciano carico di questa emergenza per le nostre famiglie, che è però anche un modo per tutelare i nostri concittadini più a rischio di contagio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA