LA PROPOSTA

BELLUNO «Non avendo al momento altri strumenti per frenare l'ondata di contagi, l'unica salvezza è chiudere tutto di nuovo, come a dicembre». Per Gianluigi Della Giacoma, segretario generale Cgil Fp, è una questione di scelte. E quindi di priorità. L'alternativa sono i vaccini che però «non arrivano ancora in quantità accettabili» e il rischio è che si ritorni alla situazione di qualche mese fa con gli ospedali in forte sofferenza. È una coperta che, in un modo o nell'altro, lascerà qualcuno al freddo. In questo contesto si aggiunge lo spettro dei no vax presente anche tra le corsie degli ospedali bellunesi, soprattutto nei reparti che non hanno vissuto appieno l'emergenza, ma che si traduce in numeri abbastanza limitati. I contagi però sono in aumento. Inutile nasconderlo. Che sia colpa della variante inglese del virus, più contagiosa e rapida nella diffusione, o del focolaio a Pieve di Cadore (partito da un operaio che non sapeva di essere positivo e che ha contagiato un'intera famiglia) ha poca importanza. È necessario trovare delle soluzioni al più presto perché, sottolinea Della Giacoma, «a marzo ci sarà la terza ondata». Chiudere tutto, come auspica il sindacalista della Cgil, vorrebbe dire un'ulteriore mazzata all'economia. Tenere aperto, viceversa, potrebbe portare a un aumento dei positivi, dei ricoveri e quindi dei morti.

LE CRITICHE

«Purtroppo il piano vaccinazioni anti-covid non sta funzionando spiega Della Giacoma Non perché mancano risorse umane che se ne possano occupare ma perché non ci sono vaccini e il virus ora è più aggressivo. Con poche persone vaccinate si rischia di riempire gli ospedali di nuovo». La proposta è un nuovo lockdown totale: «È l'unico sistema che può funzionare. La terza ondata rimetterà di nuovo in crisi i reparti e i soldati che abbiamo sono sempre gli stessi. Lavoratori vaccinati ma stanchi e stufi con le ferie e i permessi bloccati». Le prime avvisaglie sono già comparse. Ad esempio nel numero di attualmente positivi aumentato di 100 unità in 4 giorni. Ma anche i pazienti covid stanno ricominciando a crescere. «Proprio ora che stavano tirando un po'il fiato all'interno degli ospedali racconta il segretario generale della Cgil Fp la situazione peggiora di nuovo. So per certo che hanno già cominciato ad aprire nuovi posti letti. Se i reparti torneranno pieni ripartirà tutto da capo». L'unica differenza è che ora medici, infermieri e oss sono coperti dal vaccino Pfizer. Tuttavia «i letti sono quelli che sono e dopo un anno siamo ancora in emergenza». Ma siamo sicuri che negli ospedali tutti siano coperti dal vaccino? Sembrava di sì. Dopo il caso emblematico all'ospedale di Pieve di Cadore, dove un intero reparto si era opposto al vaccino, «piuttosto ci licenziamo», le acque si erano calmate. Ora si scopre che accanto a coloro che non l'hanno fatto per aver contratto il virus da poco o per patologie particolari, ce ne sono alcuni che hanno proprio detto di no. «Si tratta di lavoratori marginali specifica Della Giacoma Una parte di essi ha cambiato idea e si è vaccinata. Ma non sono nei reparti chiave». Il personale dei reparti covid, infatti, si è vaccinato subito senza esitazione. «Sono lavoratori che non si fidano continua il sindacalista Parliamo sia di oss che di infermieri. È più diffuso nelle case di riposo ma c'è qualche caso anche negli ospedali.L'usl ha fatto una campagna di sensibilizzazione ottima. Ma ad oggi il vaccino non è obbligatorio e l'imposizione è una forzatura». (D.P.)

