LA PROPOSTA

BELLUNO Misurazione della temperatura, test sierologici e barriere in plexiglass per una maggiore tutela della salute dei dipendenti: i dipendenti di Unifarco potranno sottoporsi ad un esame specifico che verificherà il possibile contatto con il virus e l'eventuale sviluppo di anticorpi e quali.

IL DETTAGLIO

Verranno analizzate le Immunoglobuline M (IgM), la cui presenza indica un'infezione in corso nel soggetto anche se asintomatico; e le Immunoglobuline G (IgG), che, se presenti in quantità superiore alle IgM, indicano che il soggetto è stato affetto in passato da Coronavirus con o senza sintomi; l'assenza di anticorpi IgM e IgG, invece, indica la non contrazione del virus. L'esame, quindi, è una possibilità concreta di maggior tutela e sicurezza che l'azienda vuole offrire ai suoi dipendenti e alle relative famiglie, in quanto fondamentale per identificare possibili persone asintomatiche che, senza saperlo, potrebbero mettere a rischio la salute dei colleghi, dei propri cari e delle persone con cui entrano in contatto. «La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono di primaria importanza -ha dichiarato Massimo Slaviero di Unifarco- L'impegno e il sacrificio che stanno dimostrando quotidianamente sono encomiabili e mi rendono orgoglioso della grande famiglia che è Unifarco. È proprio nelle situazioni di crisi ed emergenza che si rischia di perdere la lucidità e la giusta rotta, ma grazie alla nostra coesione e unità di intenti stiamo combattendo la battaglia con forza e con grande senso di responsabilità, nessuno escluso».

LE MISURE

Unifarco ha attivato numerose misure anti-contagio. Ad ogni dipendente è chiesto di misurarsi la temperatura quotidianamente e di non recarsi in azienda se ha anche solo lievi sintomi influenzali. Unifarco ha predisposto, inoltre, una misurazione della temperatura negli uffici e nei reparti tramite termometro con puntatore a infrarossi da parte di una squadra incaricata che se ne occuperà quotidianamente, senza registrare i singoli dati, ma invitando le persone con febbre ad adottare un comportamento responsabile tornando a casa e contattando il proprio medico. In azienda, poi, sono comparse torrette per l'igienizzazione delle mani, cartelli in cui si legge. spingere la porta con il corpo, non utilizzare le mani, aprire la maniglia usando un foglio di carta. Sono state consegnate mascherine e kit di sanificazione ad ogni dipendente, gli ambienti sono atomizzati e la pulizia programmata, la capienza delle sale riunioni è stata ridotta del 70%.

Federica Fant

