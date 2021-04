Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTABELLUNO «Il turismo ha bisogno di ripartire, non c'è alcun dubbio. Ma l'idea di vaccinare in toto alcune isole del sud, non mi pare proprio la soluzione migliore in quanto verrebbero, di riflesso, danneggiate altre aree d'Italia altrettanto appetibili dai vacanzieri. Federalberghi Belluno, ad esempio, punta alla richiesta di immunizzare tutti gli addetti ai lavori del comparto entro fine maggio». Così Walter De Cassan,...