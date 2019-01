CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO Il Nevegal come un campus universitario. Dove progettare, insieme ai residenti, il territorio. Nel futuro del Colle ci potrebbero essere partnership con università italiane, per ospitare in loco gruppi di studenti ai quali affidare il ripensamento del piazzale, della viabilità e dell'intera area. Idee giovani e fresche, trovate creative e originali, per imprimere al Colle quella spinta di cui ha bisogno. Non sarà la panacea ai mali della località, non aiuterà a innevare le piste e a riempirle di turisti, ma Irma...