LA PROPOSTA

ALPAGO Coccolati, viziati, immersi in un panorama da sogno nella natura incontaminata della conca dell'Alpago. Anche così si può aiutare l'emergenza sanitaria. Sì perché la Società Casere Alpago lancia l'iniziativa del turismo benefico: ti godi il soggiorno e aiuti gli anziani della casa di riposo. I soldi raccolti verranno devoluti alla struttura di soggiorno per anziani dell'Alpago, dove il Covid è entrato da diverse settimane; in particolare il gruzzolo raccolto verrà utilizzato per acquistare materiale monouso con cui proteggersi dal virus.

LE RADICI

«I nonni sono le nostre radici sottolinea Gianluca Barattin di Società Casere Alpago A loro va, in questo particolare momento di difficoltà, il nostro più tenero pensiero. Tanto deboli e indifesi, costretti in casa di riposo dove l'arrivo del virus ha scatenato uno scenario di enorme paura. Il ricavato di questa iniziativa servirà interamente a finanziare l'acquisto di materiale monouso, attrezzature, dispositivi e quanto quotidianamente necessario per le cure del Covid 19».

IL MECCANISMO

Ma come funziona l'originale iniziativa? Il gruppo di proprietari delle lussuose casere destinate ad un turismo d'elite, sopratutto straniero, hanno deciso di mettere in palio un soggiorno di 48 ore da trascorrere a Casera Degnona, la più bella e lussuosa baita di montagna di Chies, riadattata a lodge di lusso, dotata di spa e con una posizione che offre una vista panoramica sulla conca. Per ottenere il soggiorno di due notti sarà sufficiente partecipare all'asta presentando la propria offerta entro il 18 aprile. La base d'asta è fissata a 480 euro e il soggiorno potrà essere effettuato tra il 15 settembre 2020 e il 30 marzo 2021. Le offerte vanno presentate direttamente sulla pagina facebook Casere Luxury Lodges. Un progetto, quello delle Casere luxury lodges, nato 3 anni fa da un gruppo di persone fortemente legate al territorio e pensato per dare sostegno delle realtà locali, grazie all'indotto che gli ospiti creano con la permanenza. Nel primo anno di attività sono stati ospitati oltre un migliaio di turisti, soprattutto dall'estero, che hanno apprezzato il prodotto esclusivo totalmente immerso nella natura, scatenando un vero e proprio tam-tam che ha fatto seguire alle prime visite numerosissime richieste da parte di amici e parenti degli ospiti, molto soddisfatti per aver scoperto un angolo di paradiso. «Speriamo che in tanti partecipino conclude Barattin così da far sentire grande sostegno alla casa di riposo e ripetere l'asta anche nelle altre quattro bellissime casere».

A. Tr.

