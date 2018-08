La promessa di Conte: «La città non sarà sola» Pronte le prime casette `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAGENOVA Un progetto concreto, subito. «Fatti non parole», è la promessa del premier Giuseppe Conte per ridare ai genovesi sfollati una nuova abitazione. E subito dopo, un piano nazionale per rimettere in sicurezza le infrastrutture del Paese. «Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti», afferma Conte ricordando i primi stanziamenti per gestire lo stato di emergenza e i successivi 28,5 milioni decisi dal consiglio dei ministri di due giorni fa. «Il governo - aggiunge...