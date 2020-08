LA PROFILASSI

MESTRE Ci vorrà più del previsto perché Austin Daye possa tornare ad allenarsi con i compagni. Il giocatore californiano, l'ultimo degli orogranata ad arrivare a Venezia venerdì scorso (domenica erano atterrati al Marco Polo Stone, Bramos e Watt, ancor prima erano arrivati in laguna Chappell e Fotu), al suo arrivo è stato infatti immediatamente sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Covid-19. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno all'Hotel Venezia, quartier generale dei lagunari questa settimana ad Alleghe, dove, causa maltempo, la squadra ha modificato il piano di lavoro. Ieri mattinata libera e pomeriggio basket in palestra, oggi doppia seduta con allenamento di atletica al campo da calcio di Rocca Pietore al mattino e pomeriggio palestra. Per fortuna Daye sta bene, è asintomatico, e questo rassicura tutti quanti.

CONTAGIO NEGLI USA

Essendo arrivato solo venerdì ed essendo in isolamento domiciliare perché proveniente dagli Stati Uniti, dove sicuramente il giocatore di Irvine ha contratto il virus, non ci sono stati rischi di contagio per l'entourage veneziano a cui l'ala orogranata si sarebbe dovuta aggregare al ritorno della squadra in laguna. Daye dovrà saltare quindi la prima fase della preparazione estiva, potendo iniziare a lavorare con i compagni solo una volta avvenuta la negativizzazione e nel rispetto dei tempi fissati dalle autorità sanitarie. Facendo il paragone con quello che è successo a Felicioli, giocatore del Calcio Venezia trovato positivo pochi giorni prima della ripresa del campionato di serie B, ci vorrà circa un mese perché l'ala californiana possa uscire dalla quarantena, non in tempo per la Supercoppa, che inizia il 29 agosto, ma sulla carta disponibile per l'inizio di campionato a fine settembre. Fermo restando ovviamente che il giocatore prolungherà ulteriormente il periodo di digiuno dalla pallacanestro iniziato per tutti il marzo scorso.

LA NUOVA STAGIONE

Intanto novità importanti arrivano dall'assemblea della Lega Basket che si è tenuta ieri pomeriggio. È stata infatti certificata la regolare iscrizione delle 16 società che inizieranno il campionato il 27 settembre e che prevede due retrocessioni e due promozioni dall'A2. È stato anche confermato che la Supercoppa inizierà il 27 agosto e si concluderà con un Final Four a Bologna alla Virtus Segafredo Arena dal 18 al 20 settembre. I gironi della Supercoppa saranno quattro, con quattro squadre ciascuna e con partite ad andata e ritorno. Le vincenti di ogni girone disputeranno poi la Final Four. Considerato che le squadre verranno divise secondo la loro territorialità, l'Umana Reyer dovrà vedersela nel girone C con Treviso Basket, Aquila Trento e Pallacanestro Trieste. Nel girone lombardo si affronteranno Olimpia Milano, Leonessa Brescia, Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese mentre la Vanoli Cremona è stata inserita nel girone dell'Emilia Romagna con Virtus Bologna, Fortitudo e Reggio Emilia ed infine nel girone D si affronteranno VL Pesaro, Virtus Roma, Dinamo Sassari e Brindisi. «Oggi dobbiamo vivere ancora con delle norme che impediscono la fruizione completa del prodotto basket ha commentato al termine dell'assemblea il presidente della Lega Basket Umberto Gandini - ma il nostro obiettivo è avere il pubblico il più presto possibile, idealmente già dalla Supercoppa ma assolutamente dalla prima di campionato».

Andrea Manzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA