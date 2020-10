LA PRODUZIONE

VENEZIA Con le riprese bloccate e i tamponi effettuati per tracciare i nuovi positivi, si fa sempre più difficile la vita veneziana del set e della troupe arrivata in laguna assieme a Tom Cruise per completare le riprese del settimo episodio della saga di Mission Impossibile. Ieri sera infatti sono saliti a 12 i positivi nel clan Cruise: alle 8 comparse già contagiate, il giro di tamponi ha aggiunto 4 nuovi componenti dell'organizzazione, scovati dal laboratorio privato di Monastier (Treviso) scelto dalla produzione per provare a blindare il set dall'attacco del virus.

E tanto ci si era affezionati al fermento portato da Lybra in città, che il silenzio calato in batter d'occhio a Venezia sta creando quasi più scalpore dell'arrivo stesso di Tom Cruise in laguna. Gli esiti dei tamponi hanno infatti obbligato la produzione a sospendere le riprese. Se non altro quelle previste in questi giorni. «Domenica la troupe dovrebbe iniziare dalle parti di Rialto, secondo il calendario previsto», conferma un dipendente de Il Refolo, in campo San Giacomo dall'Orio. «Ora però, con i contagi, chissà quando ricominceranno». Solo pochi giorni fa, sotto i portici di fronte all'ingresso del locale, la sicurezza dell'agente Ethan Hunt, e così i suoi fan, avevano potuto ammirarne le evoluzioni da una tribuna d'onore. Non sono trascorse che una manciata di giornate e sul set, dall'azione si è tristemente passati alla moviola. Il rallentamento, se non addirittura lo stop, non era però un effetto speciale desiderato. Eppure lungo tutto l'itinerario che sino al 25 ottobre avrebbe interessato il celebre agente dell'Imf, non si scorge più nemmeno un indizio. Macchinisti, tecnici del suono ed elettricisti, che fino a ieri trafficavano sù e sò per i ponti, con il loro walkie talkie alla mano, sono scomparsi alla chetichella. In una notte il silenzio ha preso il posto dello staff di Tom Cruise. L'attrezzatura dell'Action Team, posteggiava infatti sui masegni, ormai parte dell'arredamento, mai lasciata incustodita dai ragazzi della squadra che si erano proiettati verso San Polo e il mercato di Rialto per illuminare il Rio de le Becarie e quello de la Madoneta. Questi ultimi, insieme al Rio Terà delle Carampane e a Calle dei Boteri, sarebbero stati i prossimi punti strategici. Luci ora scomparse. E le comparse? Gli ospiti di palazzo Cavalli-Franchetti, reclutati per le prove generali della scena clou a Palazzo Ducale a inizio novembre, stanno raggiungendo la location a scaglioni per il tampone.

