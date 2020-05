LA PROCURA

TREVISO L'inchiesta su Casa Fenzi si allarga ancora. La Procura di Treviso ha aperto un'ulteriore indagine per chiarire modalità e cause della morte di Livia Morelli, 98 anni, deceduta giovedì scorso nella casa di riposo di Conegliano. Si tratta del sesto fascicolo sul tavolo del sostituto procuratore Anna Andreatta dopo i primi cinque, il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo, relativi alle morti sospette degli ospiti Giuseppe Forner, Liliana Girardi Nori, Vincenzo Sapia e dell'operatore sanitario Angelo Fantucchio. Nei primi giorni della prossima settimana la Procura affiderà all'anatomopatologo Antonello Cirnelli l'incarico di effettuare l'autopsia sulla donna. La 98enne era risultata negativa al tampone e il suo quadro clinico era sempre rimasto stabile. Almeno fino a qualche giorno fa, quando ha cominciato ad accusare febbre alta causata, stando a quanto appreso, da una polmonite. Obiettivo dell'esame autoptico sarà determinare se il Covid 19 sia stato o meno una concausa del decesso dell'anziana. Il nuovo coronavirus, lo hanno rivelato le autopsie effettuate nelle scorse settimane, è stato di certo la causa determinante della morte dell'operatore Angelo Fantucchio e di Giuseppe Forner, mentre per gli altri tre ospiti, Baccin, Girardi Nori e Sapia, si sta attendendo l'esito degli esami microbiologici effettuati sui campioni di tessuto prelevati durante gli accertamenti clinici.

IL CARTEGGIO

Nel frattempo i carabinieri del Nas, dopo aver acquisito cartelle cliniche e documenti, stanno passando al setaccio il carteggio intercorso tra Casa Fenzi e l'usl. L'attenzione si sta soffermando in particolare sulle indicazioni date dall'azienda sanitaria, sulle disposizioni prese dalla Rsa in materia di contenimento del contagio, e infine sulle richieste della stessa direzione della casa di cura, per sua ammissione in grave difficoltà durante le fasi iniziali dell'emergenza. Si è fatto quanto possibile per evitare il focolaio che ha decimato gli ospiti della struttura? Sono state attuate tutte le accortezze necessarie per evitare il diffondersi del contagio? Sono le domande chiave alle quale dovranno dare risposta le indagini di Nas e procura. Ma sulle quali anche Casa Fenzi sta cercando di fare chiarezza con un'inchiesta interna sul proprio operato durante l'emergenza. In gergo si chiama audit. Il Cda di Casa Fenzi ha incaricato l'avvocato Fabio Crea di fornire un parere legale su quanto fatto. «Si tratta di una verifica sulle procedure interne adottate in base alle norme e alle direttive date da Usl, Regione e Ministero - spiega Crea, il cui ruolo in questo mandato risulta del tutto tecnico -. Verranno analizzate le mail tra l'istituto e la pubblica amministrazione, e chiarito cosa sia stato fatto nell'eventuale mancanza di indicazioni precise». Tutta la città di Conegliano attende risposte. Non a caso il sindaco di Fabio Chies, nelle scorse ore, ha annunciato che il prossimo consiglio comunale sarà dedicato interamente al caso Casa Fenzi. E potrebbe essere convocato in assemblea anche il presidente del Cda Gianni Zorzetto.

VITTORIO VENETO

Se per Casa Fenzi la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per ogni morte sospetta, per il Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dopo i tre esposti presentati dai familiari degli ospiti, al momento è stato avviato un'unica indagine, per ora senza indagati e senza ipotesi di reato. «Si tratta di un fascicolo per atti relativi - conferma il procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa -, sulla base dei tre esposti presentati da altrettanti parenti degli ospiti deceduti nella fase più acuta del contagio. Ora toccherà al magistrato che ha in mano l'inchiesta (un sostituto procuratore diverso rispetto a quello che sta lavorando su Casa Fenzi), fare le valutazioni del caso e, se lo riterrà, disporrà autopsie. Anche se parliamo di anziani deceduti da settimane. In un caso, abbiamo acquisito delle informative su un paziente che nel frattempo era già stato cremato, e sul quale com'è ovvio non era possibile effettuare un accertamento post mortem». La Procura è inoltre in attesa di verificare quanto contenuto nelle cartelle cliniche poste sotto sequestro al Cesana. «Si tratta di ulteriore documentazione che verrà analizzata» aggiunge il procuratore. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nas di Treviso, guidati dal comandante Giuseppe Mercatali, hanno effettuato altre ispezioni nella case di riposo della Marca. I controlli, a campione, sono scattati nelle strutture in cui è stata registrata un'incidenza oltre la media di positività, riscontrati grazie alla campagna di screening dell'azienda sanitaria. Tra queste anche la Rsa di San Pietro di Feletto. «Non ci sono al momento fascicoli aperti sulla casa di riposo di San Pietro di Felletto - specifica però Dalla Costa -, l'attività dei Nas rientra in una serie di controlli disposti a livello nazionale».

Alberto Beltrame

Denis Barea

