La Procura di Venezia ha incaricato i carabinieri del Nas di approfondire la situazione nelle case di riposo pubbliche e private e di acquisire tutti i dati relativi alle linee guida seguite nelle strutture e ai decessi avvenuti nelle stesse. Questo, per far luce sull'ingente (in taluni casi) numero di decessi avvenuti in questi mesi in seguito al contagio da Covid-19. Al momento il fascicolo, aperto dal Procuratore capo Bruno Cherchi ha lo scopo conoscitivo, ma al termine dell'acquisizione documentale ci sarà un momento di riflessione e non si escludono nuove azioni e nuovi accertamenti alla luce di ciò che di anomalo dovesse emergere.

Di fronte ad un allarme che ha riguardato le residenza per anziani in molte località italiane, in particolare in Lombardia, anche la Procura lagunare ha ritenuto doveroso attivarsi per avere un quadro preciso della situazione, senza intenti di criminalizzazione preventiva di chi gestisce le strutture per anziani. I carabinieri del Nas hanno avuto l'incarico di acquisire tutta la documentazione necessaria a ricostruire come è stata gestita l'emergenza in ciascuna delle case di riposo; quali le misure di sicurezza sono state adottate e a partire da quando.

