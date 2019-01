La procura apre un'inchiesta l'ipotesi di sequestrare la nave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FASCICOLOROMA Finisce il nono giorno in mare per i migranti a bordo della Sea Watch 3 e il caso politico diventa un caso giudiziario. Perché la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta, coordinata dal procuratore reggente Fabio Scavone. Un fascicolo modello 45, quindi per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, dove confluiscono giorno per giorno le relazioni della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, che si occupa della vigilanza marittima. L'ultima informativa delle Fiamme gialle arriverà sul tavolo del...