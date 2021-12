IL FUTURO

PORDENONE Non sono certo i numeri della dimenticanza politica a fermare Procura e avvocatura che, per ottimizzare i tempi e agevolare il lavoro di entrambe i piatti della bilancia chiamata giustizia, utilizzano scientemente la tecnologia. Quella che permette di essere in un luogo anche se fisicamente ci si trova a cento chilometri di distanza. Come quelli che separano Pordenone da Trieste.

IL PROTOCOLLO

«Ieri mattina abbiamo firmato un protocollo che consentirà, unici in regione, di spedire in formato digitale gli atti dal tribunale di Pordenone a quello di Trieste - ha detto ieri, soddisfatto, il procuratore Raffaele Tito -. E i vantaggi sono molteplici: si potranno consultare i documenti senza recarsi nel capoluogo regionale». Il che significa un risparmio in termini di tempo, di soldi e di personale. Una novità tecnologica che entrerà ufficialmente in vigore dal primo gennaio, anche se in realtà è già stata adottata a Pordenone. «Basterà cercare una parola chiave per sapere, ad esempio, i nomi dei testimoni o delle persone che accusano l'indagato». Un protocollo nato grazie alla continua e proficua collaborazione tra magistratura, in questo caso Procura, e ordine degli avvocati. «Siamo per un processo tradizionale - ha affermato il presidente dell'ordine Alberto Rumiel - e per l'utilizzo della tecnologia nelle fasi preliminari del procedimento».

