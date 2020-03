LA PROCESSIONE IN CHIESA

BELLUNO Dopo più di trecento (304) anni di tradizione ininterrotta, e cioè dal 1716, ieri è stata una Belluno vuota a festeggiare la ricorrenza della Madonna Addolorata, venerata a Santo Stefano. Vuote le strade che invece erano solite accogliere migliaia di persone e una miriade di bancarelle e la processione con la statua della Madonna. Vuota anche la chiesa dove il vescovo monsignor Renato Marangoni ha celebrato la messa. A ricordare l'origine della festa è l'assessore alla Cultura del capoluogo, Marco Perale, che su facebook ha scritto: «La tradizione della processione nasce dai lavori di restauro tra chiesa e cappella, che costrinse la statua della Madonna dei Sette Dolori ad essere ospitata altrove. Il suo ritorno, il 23 luglio del 1715, fu accompagnato da un tale concorso di fedeli che la città decise di ripetere la processione ogni anno». Ed i social ieri sono diventati davvero la piazza dove ricordare e dispiacersi di quanto sta accadendo: «Pioverà? Si potrà fare la processione? Era la domanda della mattinata, ogni anno. Tutti a guardare il cielo e a fare previsioni». Qualcuno non ha rinunciato all'ironia e pensando alla processione ha scritto: «Io propongo che esca con autocertificazione». Altri, quasi a non voler interrompere la tradizione, hanno pubblicato le foto di sagre degli anni precedenti e di una chiesa di Santo Stefano gremita dando l'appuntamento al prossimo anno: «Ci vediamo nel 2021! Vuol dire che festeggeremo il doppio». Ancora: c'è chi ha ricordato che lo scorso autunno, in quell'occasione per motivi meteorologici, Belluno aveva già rinunciato alla sagra di San Martino. Insomma: un'assenza che non è passata inosservata. Infine una lettrice solleva una polemica perché alla messa erano ammesse solo alcune persone raccomandate secondo il giudizio dell'utente. E poi perché i concelebranti erano troppo vicini e non hanno osservato misure di cautela.

LA MESSA

E nella chiesa deserta, il vescovo ha iniziato la predica ricordando le parole che papa Francesco ha pronunciato qualche giorno fa in una piazza San Pietro completamente vuota: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda». Poi si è subito collegato alle letture della domenica: «Il Vangelo racconta di due sorelle, Marta e Maria, che, come tante famiglie in questi giorni hanno accompagnato la malattia di un loro caro, ne hanno sperimentato la forza vincente che lo ha portato alla morte, questo culmine dell'esistenza umana in cui noi non possiamo nulla. Ed anche l'Addolorata e la sua immagine rappresentano l'estremo dolore in cui ci si imbatte quando un fratello, un figlio, un padre, una madre, una sorella, un coniuge, un amico vengono strappati dall'affetto con cui si è strettamente legati. Maria, l'Addolorata, assieme alle due sorelle Marta e Maria e al loro fratello Lazzaro sono a suggerire a tutti i Lazzari che in questi giorni ci hanno lasciato, a chi li sta piangendo, agli ammalati di oggi e a ciascuno di noi: Guarda come ti ama!. Ricominceremo anche noi da questo amore?» ha chiuso il vescovo.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA