LA PROCEDURA

TREVISO Pagare o fare opposizione? Considerati i controlli serrati di questi giorni, la domanda se la stanno ponendo in tanti. Il decreto firmato da Governo per tentare di arginare il contagio prevede provvedimenti piuttosto severi per chi viene trovato in giro senza un buon motivo. Le forze dell'ordine, dei primi giorni faceva controlli specifici solo la polizia di Stato oggi invece dai carabinieri alle polizie locali sono tutti coinvolti, nei confronti dei trasgressori procedono con una denuncia alla Procura della Repubblica che prevede una ammenda fino a 206 euro e l'arresto fino a tre mesi. L'iter poi prosegue in Tribunale: il giudice emanerà un decreto penale di condanna che prevede l'ammenda. A questo punto il diretto interessato si trova di fronte al dilemma: pagare, e quindi ammettere di aver commesso l'infrazione contestata, o fare opposizione entro in quindici giorni di tempo disponibili?

LE CONSEGUENZE

Alcuni studi legali stanno invitando i loro clienti a valutare bene se pagare subito o provare a fare opposizione. «La differenza è sostanziale - osserva l'avvocato Enrico Cavallin - pagare l'ammenda significa che il reato viene trascritto nel casellario giudiziale. Questo vuol dire che rimane agli atti, anche per una cifra tutto sommato piccola. Le conseguenze possono essere fastidiose, perché avere un reato in fedina penale, tanto per farsi capire, rischia di diventare un problema per chi deve partecipare a concorsi pubblici o candidarsi a qualche carica». Facendo opposizione si può invece puntare all'oblazione, quindi alla trasformazione dell'ammenda in sanzione, che non prevede l'iscrizione nel casellario. Ma anche questa è una scelta da ponderare bene. Opposizione significa andare in dibattimento e l'esito, sulla carta, non è detto che sia per forza favorevole. Senza contare che la somma da pagare potrebbe essere molto più alta. Scontato poi la necessità di farsi seguire da un legale con i relativi costi. «Il diretto interessato - continua Cavallin - deve riflettere bene su cosa è meglio per lui: se pagare l'ammenda perdendo così lo status di incensurato, o fare opposizione e andare in dibattimento». Anche per evitare questi problema vale la regola ripetuta allo sfinimento in questi giorni: stare a casa e uscire solo per motivi seri.

