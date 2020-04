LA PROCEDURA

BELLUNO Quarantena precauzionale e rifiuti speciali. In Comune di Belluno sono diciotto i nuclei familiari che possono contare sul servizio a domicilio a cura della Protezione civile di Belluno. L'attività è gestita a braccetto con la Società Bellunum che, attraverso i propri canali, provvede allo smaltimento. Ovvero all'incenerimento. Non è una novità, visto che il progetto è stato avviato già dall'inizio dell'emergenza. «Ma è cresciuto in modo che potremmo definire esponenziale nelle ultime quattro settimane precisa Paolo Zaltron, responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile - siamo passati da 1, a 3, a 9, a 18 famiglie da cui passiamo regolarmente per recuperare il sacco. La speranza è che questi numeri ora regrediscano». Ad essere coinvolti nel porta a porta sono i nuclei familiari in cui vive una persona Covid, ovvero l' ospedalizzato che, stando meglio, è stato mandato a casa con obbligo di quarantena.

Ogni nucleo familiare prepara il sacco di indifferenziata (secco, umido, plastica insieme) che sta dentro un altro sacco e dentro, infine, uno speciale involucro di carta che la Protezione civile provvede a sterilizzare sul posto. Praticamente seguendo lo stesso processo ospedaliero. «Qualcuno dalla finestra saluta, ci fa capire il suo grazie racconta Zaltron in realtà non ci deve essere alcun contatto. La persona Covid appoggia il sacco fuori, noi lo prendiamo, lo carichiamo e restituiamo il bidone vuoto». Il tutto seguendo le regole della sanificazione. «Alle spalle vi è un puntale lavoro preparatorio da parte del Centro operativo comunale - afferma Paolo Zaltron -da una parte si tratta di andare nelle varie abitazioni e raccogliere i rifiuti, dall'altra bisogna stare attenti di agire tenendo conto della normativa nazionale sulla privacy». Non va dimenticato che chi opera con questi rifiuti deve essere protetto: «Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono per noi regola. Il kit di protezione ci è fornito dalla Bellunum», conclude Zaltron.

Buone nuove per chi ha fatto pulizia in soffitta o in garage, accumulando quei rifiuti di grossa taglia che non ci stanno dentro il sacchetto del secco. Non avranno più il dilemma su cosa fare di erba e rami gli appassionati di orti e giardini. La Società Bellunum informa che dal 2 maggio i servizi di ritiro ingombranti e verde/ramaglie torneranno a essere gestiti con le consuete modalità: occorre la prenotazione, da effettuarsi chiamando il numero verde gratuito dell' Ecosportello (800 284 482) attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 oppure compilando il modulo on line https://www.bellunum.com/ambiente/servizi/servizio-di-raccolta-a-domicilio/richiesta-ritiro-a-domicilio. Si ricorda che si possono conferire al massimo 10 colli per verde/ramaglie e 5 colli per ingombranti. Il costo è di 15 euro a ritiro.

