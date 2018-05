La prima volta di Tosatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo tanti anni in gruppo, Matteo Tosatto (foto) ha affrontato ieri per la prima volta la tappa di casa alla guida dell'ammiraglia del team Sky. Nato a Castelfranco nel 1974, pur non avendo affrontato la frazione in sella ad una bici, le emozioni non sono mancate: «È sempre bello venire nelle mie zone con tutto questo pubblico, riaffiorano sempre dei bei ricordi - spiega Tosatto, vincitore della tappa con arrivo a Montebelluna nell'edizione del 2001 e ultima maglia rosa trevigiana - Non è stata un tappa semplice, perché nei primi...